Названы пять незаслуженно забытых автомобилей родом из 1995-го
В 2025 году эти модели отмечают своё 30-летие — 1995 год подарил автолюбителям несколько машин, созданных ради удовольствия за рулём, но по разным причинам не ставших массовыми хитами. Портал 110km.ru вспомнил эти незаслуженно забытые модели, которые достойны большего внимания.
Стильный итальянский двухместный родстер Fiat Barchetta от Centro Stile дебютировал в 1995 году. В отличие от предшественника X1/9, он получил передний привод на укороченной платформе Fiat Punto. Под капотом — 1,8-литровый рядный четырёхцилиндровый DOHC мощностью 129 «лошадей». Не самая быстрая и не всегда надёжная, Barchetta и сегодня радует дизайном истинных поклонников итальянской марки.
MG F стал первым спортивным MG за долгое время. Двухместный родстер с центральным расположением двигателя и независимой подвеской славился отличной управляемостью. Моторы — от 1,6 до 1,8 литра, топовый выдавал 158 лошадиных сил. Культовый в Британии, он, к сожалению, мало известен за её пределами, хотя был одним из лучших в своём классе.
Bentley Azure Mark I стал первым кабриолетом бренда, созданным при Vickers в сотрудничестве с Pininfarina. Он был собран на платформе Continental R. Под капотом стоял 6,75-литровый турбированный V8 от Garrett мощностью около 360 «лошадей». Роскошный и мощный, он выпускался до 2003 года. За 8 лет было собрано всего 1 403 экземпляра. В настоящее время на вторичном рынке его можно найти по привлекательной для ультра-люкса цене.
Стильный родстер BMW Z3 на базе E36 3 серии (E36). Первые версии автомобиля имели рядные четырехцилиндровые двигатели до 138 лошадиных сил, позже появились шестицилиндровые, включая 3,2-литровый S54B32 от M3 (321 лошадиная сила) для Z3 M. Но даже с базовым мотором Z3 дарил драйв и стал намного популярнее Z1. Сегодня это настоящая классика для поклонников BMW.
Vector M12 стал попыткой создать суперкар в США. Автомобиль строился на базе Lamborghini Diablo и оснащался 5,7-литровым V12 мощностью 492 лошадиные силы (362 кВт). Несмотря на впечатляющие данные и дизайн, за четыре года было выпущено всего 17 машин! Сегодня M12 — редчайший экземпляр и необычный пример американского суперкара с итальянской «душой».