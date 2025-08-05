Названы пять незаслуженно забытых автомобилей родом из 1995-го

В 2025 году эти модели отмечают своё 30-летие — 1995 год подарил автолюбителям несколько машин, созданных ради удовольствия за рулём, но по разным причинам не ставших массовыми хитами. Портал 110km.ru вспомнил эти незаслуженно забытые модели, которые достойны большего внимания.

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Стильный итальянский двухместный родстер Fiat Barchetta от Centro Stile дебютировал в 1995 году. В отличие от предшественника X1/9, он получил передний привод на укороченной платформе Fiat Punto. Под капотом — 1,8-литровый рядный четырёхцилиндровый DOHC мощностью 129 «лошадей». Не самая быстрая и не всегда надёжная, Barchetta и сегодня радует дизайном истинных поклонников итальянской марки.

MG F стал первым спортивным MG за долгое время. Двухместный родстер с центральным расположением двигателя и независимой подвеской славился отличной управляемостью. Моторы — от 1,6 до 1,8 литра, топовый выдавал 158 лошадиных сил. Культовый в Британии, он, к сожалению, мало известен за её пределами, хотя был одним из лучших в своём классе.

Bentley Azure Mark I стал первым кабриолетом бренда, созданным при Vickers в сотрудничестве с Pininfarina. Он был собран на платформе Continental R. Под капотом стоял 6,75-литровый турбированный V8 от Garrett мощностью около 360 «лошадей». Роскошный и мощный, он выпускался до 2003 года. За 8 лет было собрано всего 1 403 экземпляра. В настоящее время на вторичном рынке его можно найти по привлекательной для ультра-люкса цене.

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Стильный родстер BMW Z3 на базе E36 3 серии (E36). Первые версии автомобиля имели рядные четырехцилиндровые двигатели до 138 лошадиных сил, позже появились шестицилиндровые, включая 3,2-литровый S54B32 от M3 (321 лошадиная сила) для Z3 M. Но даже с базовым мотором Z3 дарил драйв и стал намного популярнее Z1. Сегодня это настоящая классика для поклонников BMW.

Vector M12 стал попыткой создать суперкар в США. Автомобиль строился на базе Lamborghini Diablo и оснащался 5,7-литровым V12 мощностью 492 лошадиные силы (362 кВт). Несмотря на впечатляющие данные и дизайн, за четыре года было выпущено всего 17 машин! Сегодня M12 — редчайший экземпляр и необычный пример американского суперкара с итальянской «душой».