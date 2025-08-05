Оригинальность вопреки здравому смыслу: тест-драйв Exlantix ET

Что такое Exlantix? Это суббренд Exeed, который в свою очередь является суббрендом Chery. А кроссовер с лаконичным названием ЕТ – его первая модель, которая наконец-то добралась до России.

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Заграничный дизайн

Почему «наконец-то»? Потому что автомобиль был представлен в Китае в 2023 году, а в продажу пошёл годом позже как Exeed Sterra ET. Для экспортных поставок был придуман отдельный бренд Exlantix, но дело не ограничилось одним только переименованием – кроссовер для внутреннего рынка выглядит немного иначе.

У Эксида нет радиаторной решётки – фронтальная часть у него глухая, как у Лисяна, а фары головного света в бампере – треугольные. Где-то мы всё это уже видели, правда? Да – на седане Exlantix ES, который стал второй представленной в России моделью бренда. Фронтальную часть «экспортного» кроссовера рассекли узкими вертикальными прорезями, а светодиодные прожекторы собрали в новые прямоугольные корпуса.

Получилось, честно говоря, едва ли красивее исходника. По крайней мере решётка смотрится чересчур надуманно – какой-то дизайн ради дизайна. Ещё можно заметить отсутствие у российской машины лидаров: крыша над ветровым стеклом у неё плоская, а в передних крыльях, как водится, установлены заглушки. Цветов кузова немного: «Серый бамбук», как на тестовом автомобиле, «Дымчатый бежевый», «Мраморный белый», «Пепельный серый» и «Графитовый чёрный».

Причуды и странности

Интерьер ET эпатирует рулевым колесом – это же натурально баранка! Не многоугольный штурвал, как у Changan, а неправильной формы овал, ещё и приплюснутый сверху и снизу. Причём по-разному… В общем, какой-то кошмар перфекциониста. И ладно бы это было просто некрасиво, так оно же ещё и неудобно. Перехватывать такой руль при вращении требуется чаще обычного, поскольку обод то и дело уходит из-под рук. Не знаю, сколько требуется времени, чтобы хоть как-то к этому адаптироваться. А главное – зачем?

В остальном же салон скроен по лекалам минивэна: здесь нет центральной консоли. Между передней панелью и массивным подлокотником – пустота, поэтому водитель может быстро пересесть на пассажирское кресло. Или наоборот. В центральном подлокотнике нашлось место не только для небольшого отсека, но и для пары подстаканников и двух площадок для смартфонов. С беспроводной зарядкой – только одна из них.

Кнопок на передней панели, как можно разглядеть на фото, нет абсолютно никаких. «Аварийка» – и та на потолке. А три круглых крутилки под экраном мультимедийной системы – это, оказывается, «Горный чай», «Чёрный кофе» и внезапно «Лучшие годы» – картриджи встроенного ароматизатора. Руль и зеркала регулируются через дисплей, даже перчаточный ящик – и тот открывается нажатием виртуальной кнопки где-то в меню мультимедийки. Более того, его можно ещё и запаролить! Киберпанк, который мы заслужили.

Помощники и вредители

Двери снабжены электроприводом, но к логике работы этой системы, как на Avatr 11, нужно адаптироваться. Закрываются они автоматически, нажатием кнопки, но в обратную сторону двери лишь лениво приоткрываются, и дальше их нужно толкать рукой. И точно так же, как у Аватра, даже при небольшом поперечном уклоне приводы срабатывают совершенно непредсказуемо. Тумблеры стеклоподъёмников на дверях, как нынче модно, с инвертированной схемой, которая напрочь лишена интуитивности.

Пока вспомнишь, в какую сторону их нужно толкать, чтобы опустить стекло, а в какую – чтобы поднять его обратно, проклянёшь всё на свете. Опять же: кто это придумал и зачем? А вот что запомнилось и понравилось в дверях, это их безрамочность. Оригинально и симпатично. Жаль, что нижние части дверей и кресел сделаны из довольно бюджетного жёсткого пластика, хотя верхняя часть интерьера отделана неплохой кожей и опоясана металлическим кантом. Декоративные панели а-ля гранит, на ощупь напоминающие линолеум, смотрятся оригинально.

Кресла в целом хороши, хотя интегрированные подголовники традиционно неудобны – приходится либо сильнее наклонять спинку, либо мириться с их навязчивостью. Кстати, в спецификации заявлены некие «магнитные держатели для планшетов и мобильных устройств на спинках передних кресел», и с обратной стороны подголовников есть надписи Mag Pro, но почему-то никакие гаджеты на них не держатся. Зато регулировок у сидений много, всем хватит. Диапазонов тоже. У всех четырёх кресел есть вентиляция, подогрев и массаж. У переднего правого – ещё и оттоманка.

Цветов салона у Exlantix всего два – светлый и тёмный. 10,25-дюймовая приборная панель, как водится, абсолютно неинформативна, а с весьма продвинутым проекционным дисплеем она здесь не нужна и вовсе. Проекция хорошо продумана и снабжена массой тонких настроек. Удобно!

15,6-дюймовый сенсорный экран интерфейсом и логикой построения меню напоминает другие современные модели многочисленного семейства Chery. И здесь тоже уже есть встроенные сервисы от Яндекса и VK. Работает тачскрин шустро, на касания откликается без тормозов – похвально.

Помимо кнопок в интерьере кроссовера, как теперь заведено, нет и дефлекторов климатической установки. Вместо них в передней панели тут и там прорезаны щели для воздуха. Принцип их расположения я так и не понял. Но если у Aito Seres М7 таких дефлекторов немного и расположены они в привычных местах, то у Exlantix их гораздо больше, а значит, и бороться с ними на порядок сложнее. Проблемы всё те же: климат-контроль отчаянно пытается заморозить лицо и шею мощным потоком ледяного воздуха, сколько ни блуждай в настройках обдува в соответствующем разделе меню. У задних пассажиров – простор, разъёмы USB и нормальные человеческие дефлекторы.

Фамильное сходство

Кроссовер ET, как и седан ES, построен на платформе Chery E0X для гибридных и электрических моделей. Концептуально это последовательный гибрид, такой же, как и множество других китайских одноклассников. Под полом автомобиля спрятана трёхкомпонентная литий-железо-фосфатная батарея CATL ёмкостью 41 кВт·ч, которую подзаряжает 1,5-литровый 143-сильный бензиновый турбомотор SQRH4J15. Колёса вращают синхронные электромоторы на обеих осях мощностью 204 и 265 сил соответственно. Суммарно – 469 «лошадей» на две с половиной тонны снаряжённой массы.

Подвеска Экслантикса – пневматическая, с трёхкамерными пневмоэлементами и адаптивными амортизаторами с регулируемой жёсткостью. Тут всё по-взрослому, словно на каком-нибудь Кайене. По пути в Россию кроссовер обзавёлся подогревами ветрового стекла и руля, дополнительными уплотнителями дверей, расширенной оцинковкой кузовных панелей, увеличенным до рекордных восьми литров бачком омывателя и шторкой панорамной крыши. Полезная штука, и как можно нынешним летом находиться в салоне Aito Seres M5, у которого шторки нет вовсе, я себе не представляю.

Мягко и плавно

Стартует Exlantix живенько. По паспорту у него те же 4,8 секунды до сотни, что у пятиместного Aito Seres M7, но по ощущениям разгон не такой резкий. И этого не исправить даже пользовательским режимом движения, который позволяет отдельно настраивать отклик силовой установки, усилие на руле, высоту подвески и жёсткость амортизаторов. ЕТ всё равно будет сглаживать рывок при нажатии педали тока, чтобы избежать любого дискомфорта. Для этого здесь и отменная шумоизоляция, и двойные стёкла всех дверей, и незаурядная плавность хода.

Трёхкамерная «пневма» вкупе с адаптивными стойками разглаживает любые неровности дорожного полотна в виде заплаток, кочек или стыков. Нет и никакого зуда от щербатого асфальта на руле или креслах – все изъяны надёжно изолированы от пассажиров. Ямы с острыми краями вызывают опасения только из-за низкопрофильных шин, а лежачие полицейские лишь слегка покачивают кузов. Кстати, никакой раскачки подвеска тоже не допускает даже на длинной волне автомагистралей. Цепкие тормоза под стать динамике – недаром на передней оси установлены шестипоршневые фиксированные скобы.

Благодаря пневмоподвеске Экслантикс позволяет в довольно широком диапазоне регулировать клиренс: от 147 миллиметров в пользовательском режиме, 167 в спортивном, 177 в экономичном, 187 в стандартном режиме к 197 миллиметрам в режиме «Песок», 207 – в режиме «Снег» и 217 мм в режиме с курьёзным названием «Эвакуация джипа». Плюс из него машину можно приподнять ещё немного – до 227 миллиметров с помощью отдельного пункта меню в мультимедийной системе. Ну и надо ли говорить, что здесь есть полный набор электронных ассистентов водителя, от автоматического торможения и слежения за разметкой до адаптивного круиза.

Экономия тока

Большая часть пробега за неделю теста кроссовера пришлась, как ни странно, на автомагистрали: я успел совершить два 500-километровых вояжа. Оба раза – с полностью заправленным бензобаком и заряженной батареей. И в один присест, без дозаправок, подзарядок и даже остановок. В этом случае в зависимости от средней скорости ЕТ оставляет примерно половину топлива и столько же заряда батареи, то есть, совокупный запас хода в 1100 километров в реальной жизни вполне достижим.

И это отнюдь не означает, что ехать пришлось в овощном ритме. Нет, вопреки предрассудкам, современные гибриды не превращаются в тыкву во всём диапазоне разрешённых ПДД скоростей, даже с учётом нештрафуемых «плюс 20». Если же найти в мультимедийке раздел статистики, то выяснится, что за 4500 с небольшим километров пробега Exlantix выпивал в среднем восемь литров бензина на 100 км и поглощал 0,8 кВт·ч электричества на сотню. О чём это говорит? О том, что в основном кроссовер использовался в режиме приоритета ДВС. Любопытно, что почти треть заряда батареи была потрачена на работу климата.

У меня же в смешанном цикле вышло 7,5 литра топлива на сотню и 6,3 кВт·ч электричества на 100 км в «гибридном» режиме, когда электроника сама выбирает, когда и на сколько запускать бензиновый двигатель. Разумеется, в приоритете у Экслантикса, как и у любого другого последовательного гибрида, электротяга. Если верить техническим характеристикам, он может преодолеть на ней 200 километров. Кроссовер умеет и принудительно заряжать батарею от ДВС. Правда, накопленный запас хода улетучивается после пары-тройки мощных ускорений, удержаться от которых, каюсь, порой невозможно.

Приятные бонусы

В России Exlantix ET продаётся в единственной комплектации с красноречивым названием Top за 6,6 миллиона рублей. Бороться с конкурентами представительство марки намерено рядом особых привилегий. Например, гарантией сроком восемь лет или 200 000 км (на электромоторы и батарею, впрочем, пробег снижен до 160 000 км). Мало? Тогда держите ещё бесплатные парковки в Москве, ­Санкт-Петербурге и Казани через онлайн-сервис Parkly.

Звучит, конечно, солидно, однако новичку будет весьма непросто тягаться с лидером сегмента в лице Lixiang, который уже успел неплохо себя зарекомендовать, пусть и благодаря неофициальным поставкам. Пожалуй, выбор в пользу Экслантикса будет логичен, скорее, для тех, кто пересел на него не с немецких кроссоверов, как в случае Лисяна, а с продукции одного из многочисленных брендов семейства Chery. Так оно будет привычнее и вряд ли разочарует.