Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, зачем нужен АИ-100 и какая от него польза

Бензин АИ-100 - это топливо с повышенным октановым числом, которое предназначено для современных мощных двигателей. Его главная особенность - устойчивость к детонации, что особенно важно для турбированных моторов, спортивных автомобилей и машин, работающих в тяжелых условиях. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

"Основная польза АИ-100 заключается в защите двигателя. Благодаря высокому октановому числу топливо сгорает более плавно, снижая риск детонации, которая может повредить поршни, клапаны и другие детали. Кроме того, такое топливо меньше загрязняет мотор, продлевая срок службы свечей зажигания и форсунок.

Еще одно преимущество - улучшение динамики. На спортивных автомобилях, например, BMW M2, использование АИ-100 может сократить время разгона до 100 км/ч на 0,3-0,4 секунды по сравнению с АИ-95. В турбированных двигателях прирост мощности иногда достигает 10-15%.

Также АИ-100 может быть немного экономичнее. За счет более эффективного сгорания расход топлива снижается на 5-6%, что частично компенсирует его более высокую цену. Плюс - это топливо экологичнее - в нем меньше серы и вредных примесей.

Однако АИ-100 нужен далеко не всем. Владельцам старых карбюраторных автомобилей, например, классических "Жигулей", он не только бесполезен, но даже вреден - может привести к перегреву. То же самое касается обычных городских машин, рассчитанных на АИ-92 или 95: электроника просто не сможет использовать потенциал этого топлива, и никакого прироста мощности не будет.

Если автомобиль рассчитан на АИ-100 (обычно это указано в руководстве или на лючке бензобака), то его использование оправдано - двигатель будет работать лучше и дольше. Но если машина не требует такого топлива, переплачивать за него нет смысла. Лучше следовать рекомендациям производителя, чтобы не тратить лишние деньги и не рисковать мотором", - отметил специалист.