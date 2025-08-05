Автоэксперт ответил на вопрос о праве таксиста высадить пассажира во время поездки

Олег Амосов, руководитель движения «Форум Такси», дал комментарий по данному вопросу. Он отметил, что возможность или невозможность высадки пассажира таксистом в процессе перевозки определяется внутренними правилами конкретной компании-перевозчика.

© runews24.ru

Амосов подчеркнул в беседе с Pravda.Ru, что в некоторых транспортных агрегаторах водителям категорически запрещается принимать подобные решения, даже в случаях крайней необходимости. Например, таксист не имеет права высадить пассажира, если последний демонстрирует агрессивное поведение, оскорбляет водителя или угрожает физической расправой. В таких ситуациях водитель обязан незамедлительно уведомить оператора, который примет решение о дальнейших действиях. Однако в ряде случаев отсутствие чётких инструкций может привести к правовым коллизиям.

Амосов также отметил, что на уровне федерального законодательства не существует единого нормативного акта, регулирующего данную ситуацию.

«Это не предусмотрено ни правилами дорожного движения, ни другими нормативно-правовыми актами», — уточнил он.

Руководитель движения «Форум Такси» сравнил данную ситуацию с другими сферами услуг, где также отсутствуют чётко прописанные регламенты на случай возникновения конфликта с клиентом.