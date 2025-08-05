Подсчитана стоимость владения самым популярным кроссовером Changan

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость владения автомобилем марки Changan UNI-S Comfort за три года и пять лет с использованием онлайн калькулятора стоимости владения DV — TCO.

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Changan UNI-S Comfort — переднеприводный кроссовер. Автомобиль обладает мощностью 181 лошадиных сил, оснащен двигателем объемом 1,5 литра. Двигатель потребляет 6,5 литров топлива на каждые 100 км пути. Также автомобиль оборудован DCT-трансмиссией.

В январе-июне 2025 года на рынке были представлены 19 моделей легковых автомобилей Changan. В первом полугодии текущего года UNI-S занимала лидирующую позицию среди всех моделей Changan, объем продаж составил 12,8 тыс. новых автомобилей.

Для анализа стоимости владения автомобилем в качестве собственника авто выбрано физическое лицо, проживающее в Москве. За среднегодовой пробег приняты 20 тыс. км. С помощью онлайн калькулятора выполнено два расчета: при условии владения автомобилем в течение трех и пяти лет. В анализе учитываются такие расходы, как техническое обслуживание, замена шин, текущий ремонт, топливо, страхование, налоги, потеря стоимости автомобиля и т.д. В результате получены инфографика, на которой отображен перечень расходов и их процентная доля в общей структуре стоимости владения автомобилем, а также таблица с данными.

В течение трех лет собственник столкнется со следующими расходами: ТО — 130 196 рублей, ремонт — 43 888 рублей, топливо — 224 406 рублей, шины — 138 112 рублей, ОСАГО — 63 149 рублей, КАСКО — 224 944 рубля*. Также 30 000 рублей составят налоги.

В течение пяти лет статьи расходов будут следующими: ТО — 246 644 рубля, ремонт — 86 250 рублей, топливо — 374 010 рублей, шины — 154 112 рублей, ОСАГО — 105 249 рублей, КАСКО — 405 770 рублей. Общая сумма налогов достигает 48 100 рублей.

Не стоит забывать и о таком параметре, как потеря стоимости. Остаточная стоимость за три года владения автомобилем составляет 1 691 557,36 рублей, потеря стоимости — 598 342,64 рублей. Аналогичные характеристики за пять лет составляют 1 399 668,36 рублей. и 890 231,64 рублей соответственно.

Стоимость владения Changan Uni-S Comfort из расчета за километр пробега составляет 24,38 рубля и 23,10 рубля за три года и пять лет соответственно. Ежегодно автомобиль будет обходиться владельцу в 487,8 тыс. рублей (за три года) и 462,1 тыс. рублей (за пять лет).

При расчете за период, стоимость владения Changan Uni-S Comfort за три года составляет 1 463 037,72 рублей, за пять лет — 2 310 367,22 рублей.

Расчет выполнен с использованием онлайн калькулятора стоимости владения DV — TCO. Калькулятор DV –TCO — инструмент, разработанный для корпоративных парков, дистрибьютеров и производителей ТС, который поможет оценить расходы, выявить скрытые издержки и оптимизировать бизнес.

* все данные актуальны на момент публикации материала