АвтоВАЗ снял вопрос о появлении Lada Iskra с мощным мотором 1,8 литра
Главный инженер проекта Lada Iskra Виталий Логинов заявил, что новое семейство модели не получит двигатель 1,8 литра, который не рассматривался для "Искры" изначально.
Буквально это же писала "РГ" ещё в декабре 2023 года, когда АвтоВАЗ провёл презентацию обновлённого двигателя ВАЗ-21179, получившего название 1,8 Evo. Причина: АвтоВАЗу важно выдерживать баланс между потребительскими качествами и ценовой политикой, внедрение топового мотора удорожило бы проект и сделало новинку дороже.
В настоящее время для Lada Iskra предлагаются с 90-сильный 8-клапанный агрегат в паре с 5-ступенчатой МКП и 106-сильный двигатель в паре с 6-скоростной "механикой" или вариатором. Цены на модель лежат в диапазоне 1,25 - 1,8 млн рублей.
Ранее "РГ" рассказала, почему Lada Iskra не получила кондиционер в базовой комплектации.