АвтоВАЗ снял вопрос о появлении Lada Iskra с мощным мотором 1,8 литра

Главный инженер проекта Lada Iskra Виталий Логинов заявил, что новое семейство модели не получит двигатель 1,8 литра, который не рассматривался для "Искры" изначально.

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Буквально это же писала "РГ" ещё в декабре 2023 года, когда АвтоВАЗ провёл презентацию обновлённого двигателя ВАЗ-21179, получившего название 1,8 Evo. Причина: АвтоВАЗу важно выдерживать баланс между потребительскими качествами и ценовой политикой, внедрение топового мотора удорожило бы проект и сделало новинку дороже.

В настоящее время для Lada Iskra предлагаются с 90-сильный 8-клапанный агрегат в паре с 5-ступенчатой МКП и 106-сильный двигатель в паре с 6-скоростной "механикой" или вариатором. Цены на модель лежат в диапазоне 1,25 - 1,8 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказала, почему Lada Iskra не получила кондиционер в базовой комплектации.