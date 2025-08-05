Как распознать поддельные запчасти

«Липовые» детали для ремонта автомобиля могут нести в себе серьёзные риски для водителей и пассажиров, а также стать причиной отказа в гарантийном ремонте у дилера. Об этом в беседе с IZ.RU сообщил глава АО «Лада-Имидж» Алексей Тихомиров, который также объяснил, как определить контрафакт.

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«У поддельной продукции всегда низкое качество печати — размытые логотипы, нечёткий текст и даже орфографические ошибки. На упаковке практически всегда будут отсутствовать защитные элементы», — объяснил эксперт.

Он отметил, что оригинальные комплектующие практически всегда имеют голограммы, серийные номера и QR-коды. Любое отклонение от фирменного стиля должно стать «тревожным звонком» для покупателя. Это могут быть искажение цветов и шрифта, отсутствие маркировки, нанесённой лазером или штамповкой. Помимо этого, автомобилисты могут проверить серийный номер запчасти в базе производителя: если его нет или он не совпадает, от покупки лучше отказаться.

Насторожить также должны люфты, заусенцы и другие следы небрежной обработки, подозрительно низкий вес и даже заниженная цена. Как правило, чаще всего с контрафактом покупатели сталкиваются на маркетплейсах и в розничных магазинах, которые не могут предоставить сертификаты ISO и гарантию.