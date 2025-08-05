Как может выглядеть новый Mitsubishi Pajero

Японская компания несколько лет назад прекратила производство из самых известных своих моделей — внедорожника Pajero. Мы решили представить, каким он мог бы быть сегодня в соответствии с актуальным стилем бренда.

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Внедорожник Pajero ведёт свою историю с 1981 года, именно тогда на Токийском автосалоне дебютировала серийная модель первого поколения. Перед этим в 1973 и 1979 годах компания демонстрировала пару концептов с этим названием, представлявших из себя двухдверные открытые внедорожники. Последним поколением стало четвёртое, которое было представлено в 2006 году и продержалось на конвейере аж до 2021 года, после чего Mitsubishi продала завод, где выпускался внедорожник. Было заявлено, что прямого наследника модель не получит, однако в последние годы периодически возникали слухи о новом Pajero.

Одним из таких слухов является вероятность создания нового Pajero на базе Nissan Patrol, что выглядит вполне логичным, учитывая объединяющий японские компании альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, а также их не лучшее финансовое положение в последние годы. Кроме того, многие новые модели Mitsubishi представляют из себя перелицованные модели Renault, а в будущем возьмут за основу модели Ниссана (например, новый Lea﻿f). Изображённый на рендерах Pajero получил кузов от нового Патрола, при этом у него полностью новая передняя часть, сделанная в стиле собственной оригинальной новинки Mitsubishi — кроссвера Destinator для небогатых рынков. Задняя часть получила созвучные передней оптике фонари с горизонтальными светодиодными полосками, а ниша номерного знака переместилась на задний бампер.

В случае заимствования кузова, техническую начинку новый Pajero также мог бы получить от Патрола. Последний сделан на новой раме с увеличенной на 57% поперечной жёсткостью и на 25% выросшей жёсткостью на скручивание. Внедорожник лишился мотора V8 и теперь доступен только с 6-цилиндровыми двигателями.

Базовым из них стал атмосферный V6 3.8 мощностью 316 л.с. (386 Нм), также есть турбированный V6 3.5, выдающий 425 л.с. и 700 Нм. Для сравнения, Mitsibishi Pajero последнего поколения предлагался с бензиновым 3,0-литровым мотором V6 мощностью 174 л.с. (255 Нм) в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, месяц назад был представлен новый Mitsubishi Grandis.