Эксперт объяснил, почему стоит купить Kia Seltos

Эксперт "За рулем" Александр Виноградов рассказал о сильных и слабых сторонах Kis Seltos.

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По словам специалиста, при бюджете в 3,6 млн рублей можно приобрести полноприводный экземпляр корейской сборки с 2-литровым атмосферным мотором и вариатором. В отличие от машин, собранных в КНР, данные кроссоверы имеют повышенную проходимость и более надежную КПП.

Кроме того, на рынке доступны автомобили с атмосферными силовыми агрегатами на 1,5 литра и 115 лошадиных сил, а также с турбомотором 1,4 литра и роботизированной трансмиссией, однако все они безальтернативно имеют привод на передние колеса.

Стоимость базовых версий с 2WD начинается от 2,5 млн рублей, а комплектации с 4WD - от 3,6 млн рублей.

Эксперт отмечает, что, в отличие от китайских брендов, официально представленных на российском рынке, корейские автомобили Kia не имеют гарантийное обслуживание, так как поставляются в страну путём параллельного импорта. В случае необходимости ремонта все расходы ложатся на плечи покупателя.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Kia EV4 прошел тест-драйв на Нюрбургринге.