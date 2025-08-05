Белорусские дилеры обрушили цены на кроссовер Belgee X50

До конца августа на бюджетный вседорожник действуют прямые скидки: их размер варьируется от 3 до 5 тысяч белорусских рублей (от 81 до 136 000 российских). Так, наибольший дисконт можно получить, заказав топовую комплектацию Flagship.

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Актуальные цены, предоставленные белорусскими дилерами, таковы: - Standard — 63 000 BYN (было 66 000 BYN) — 1 707 000 ₽; - Comfort — 66 240 BYN (было 69 240 BYN) — 1 795 000 ₽; - Flagship — 77 640 BYN (было 77 640 BYN) — 2 104 000 ₽.

Для сравнения, у российских продавцов сейчас действуют следующие прайс-листы: - Active — 2 189 990 ₽ (было 2 479 990 ₽); - Style — 2 300 190 ₽ (было 2 590 190 ₽); - Prestige — 2 400 190 ₽ (было 2 690 190 ₽).

У комплектаций для России и Белоруссии разное название, но одинаковое наполнение, поэтому нетрудно подсчитать, что жителям Синеокой китайско-белорусский кроссовер обойдётся дешевеле на сумму до полумиллиона рублей.

Кроме того, в РБ можно получить дополнительные скидки, если, например, сдать свой старый автомобиль по программе трейд-ин. Ещё больший дисконт получит клиент, что оплатить покупку за собственные, а не заёмные средства.

между тем, хорошо упакованные версии кроссовера Belgee X70 стали дешевле — это стало известно редакции Quto по итогам мониторинга российского рынка новых автомобилей.