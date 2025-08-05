Водителей, пытающихся объехать пробку на Крымском мосту, будут лишать прав

Автомобилистов, которые пытаются нечестным способом сократить время пребывания в пробке на Крымском мосту, могут лишить водительских прав. Об этом во вторник, 5 августа, рассказали в Telegram-канале Mash.

© Вечерняя Москва

Сотрудники досмотра работают в усиленном режиме уже второй день. Ежедневно им приходится проверять по 15 тысяч машин. Несмотря на это, главной сложностью являются водители-обочечники. Особенно часто в конфликты с ними вступают те, кто стоит в пробке честно.

Все они мчат мимо очередей. Перед досмотром разметки нет, из-за чего «ловить» таких автомобилистов становится очень сложно. Поэтому местные чиновники приняли решение поставить там знак и сплошную линию. За попытку влезть без очереди будут отнимать права. Обочина останется открытой только для экстренных служб, уточнили в публикации.

Россиянам напомнили, что въехать на Крымский мост со стороны Таманского полуострова можно только по федеральной трассе А-290, съезды к мосту из станицы Тамань закрыты. Ситуацию контролируют сотрудники Госавтоинспекции. Автомобилистов также призвали быть внимательными и следовать дорожным указателям.