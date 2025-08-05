Выяснилось, нужно ли смазывать шаровую опору фаркопа

Многие автомобилисты используют на своих машинах фаркопы: этот незамысловатый компонент позволяет и диван на дачу в прицепе перевезти, и лодку к ближайшему водоёму, и кемпер к месту отдыха. Однако со временем у автомобилистов могут появиться сложности со отцеплением прицепа. Эксперты Quto.ru раскрыли самый простой способ ухода за компонентом, а также назвали главные недостатки нанесения смазки на деталь.

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Самым простым способом избавиться от ощущения, что прицеп застрял в тягово-сцепном устройстве, является смазка шаровой опоры. Помимо этого, уход за оборудованием имеет и ряд других преимуществ.

Так, нанесение дополнительного покрытия позволяет снизить износ фаркопа и самого прицепа за счёт снижения трения металла о металл, также сама буксировка становится тише. Смазка также позволяет защитить узел от коррозии.

Найти подходящее средство можно на маркетплейсах или в магазинах запчастей, причём купить автохимию можно уже в практичных баллончиках.

Впрочем, есть у смазки шаровой опоры и ряд недостатков. Например, перед нанесением нужно тщательно очистить шаровую опору, так как грязь и пыль могут прилипнуть к смазке и, при сцепке с прицепом не обеспечить защиту от трения, а наоборот, усилить его и, соответственно, ускорить износ детали.

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Одним из способов защиты от загрязнений в то время, когда прицеп не используется, является чехол. Его можно или купить отдельно, или сделать его своими руками: для этой цели отлично подойдёт небольшой мяч вроде теннисного.

Ещё одним лайфхаком для водителей является использование не стандартной смазки, а более устойчивых к загрязнениям средств, которые имеют те же свойства. Например, универсальную сухую смазку для замков, воск для свечей или пчелиный воск.

Кроме того, не стоит наносить слишком много покрытия — это может привести к смещению гнезда и застреванию прицепа. К слову, в ряде случаев само гнездо на буксируемой «тележке» не предназначено для использования со смазкой, так что автомобилистам рекомендуют не обходить вниманием инструкцию производителей.