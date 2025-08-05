Автокомпаниям придется идти на уступки для поддержания продаж

Автокомпаниям в России придется идти на уступки покупателям для поддержания продаж. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

© m24.ru

По его словам, никакого феноменального роста продаж не было. Однако имеются определенные изменения, связанные с затовариванием рынка.

"И автомобильные компании не то чтобы снижают цены, а стараются делать всевозможные выгодные предложения для покупателей. И, скорее всего, эта тенденция продолжится, потому что автомобили стоят совершенно заоблачных денег", – пояснил Ломанов, добавив, что система кредитования не очень активно работает.

Как считает эксперт, не факт, что при наличии уступок от компаний цены будут сильно снижаться. Однако какие-то хорошие предложения на рынке будут вплоть до конца года.

При этом, указал Ломанов, ориентироваться стоит на всех крупных производителей, в том числе LADA, Chery, Haval, Geely. Кроме того, у Китая появилось огромное количество суббрендовых автомобилей, когда один бренд фактически выпускает несколько марок других.

"Все дело в утильсборе: он вырос и составляет сейчас очень большую долю от стоимости автомобиля. И, судя по всему, утильсбор продолжит увеличиваться, если китайские автомобильные компании, например, не сделают большую локализацию своего производства", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас ценник на нормальный автомобиль начинается где-то от 2 миллионов рублей. За эту стоимость можно получить машину с примитивным двигателем и с базовым набором опций.

В свою очередь, у китайских марок этот набор включает все необходимое, потому что они переводят продукцию в формат гаджетов.

"То есть, если обобщать, это цена предложения для человека, у которого не очень высокие требования к уровню комфорта и ресурсности этого автомобиля. Если говорить о машинах, у которых ресурс больше и функционал больше, то расценки уже начинаются от 4 миллионов", – заключил Ломанов.

Как ранее показали данные "Автостата", продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 33,9% по сравнению с июнем, достигнув 120,65 тысячи единиц. Результат является лучшим показатель с начала года.

Лидером продаж осталась Lada (+16,9%). За ней идут Chery (+52,4%), Haval (+43%), а также Geely и Changan. Среди моделей лидируют Lada Granta, Vesta и Haval Jolion.

При этом, несмотря на сокращение складских запасов, их уровень остается высоким.

В июле китайский производитель Beijing Automobile Works (BAW) объявил о выходе на авторынок России. В продажу поступят рамный внедорожник BAW 212 и минивэн BAW MPV.

Обе модели прошли финальные этапы адаптации и нацелены на сегменты с устойчивым потребительским спросом и острым дефицитом предложения.