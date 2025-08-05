Эксперт Ломанов: автокомпаниям придется идти на уступки для поддержания продаж
Автокомпаниям в России придется идти на уступки покупателям для поддержания продаж. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.
По его словам, никакого феноменального роста продаж не было. Однако имеются определенные изменения, связанные с затовариванием рынка.
"И автомобильные компании не то чтобы снижают цены, а стараются делать всевозможные выгодные предложения для покупателей. И, скорее всего, эта тенденция продолжится, потому что автомобили стоят совершенно заоблачных денег", – пояснил Ломанов, добавив, что система кредитования не очень активно работает.
Как считает эксперт, не факт, что при наличии уступок от компаний цены будут сильно снижаться. Однако какие-то хорошие предложения на рынке будут вплоть до конца года.
При этом, указал Ломанов, ориентироваться стоит на всех крупных производителей, в том числе LADA, Chery, Haval, Geely. Кроме того, у Китая появилось огромное количество суббрендовых автомобилей, когда один бренд фактически выпускает несколько марок других.
"Все дело в утильсборе: он вырос и составляет сейчас очень большую долю от стоимости автомобиля. И, судя по всему, утильсбор продолжит увеличиваться, если китайские автомобильные компании, например, не сделают большую локализацию своего производства", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что сейчас ценник на нормальный автомобиль начинается где-то от 2 миллионов рублей. За эту стоимость можно получить машину с примитивным двигателем и с базовым набором опций.
В свою очередь, у китайских марок этот набор включает все необходимое, потому что они переводят продукцию в формат гаджетов.
"То есть, если обобщать, это цена предложения для человека, у которого не очень высокие требования к уровню комфорта и ресурсности этого автомобиля. Если говорить о машинах, у которых ресурс больше и функционал больше, то расценки уже начинаются от 4 миллионов", – заключил Ломанов.
Как ранее показали данные "Автостата", продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 33,9% по сравнению с июнем, достигнув 120,65 тысячи единиц. Результат является лучшим показатель с начала года.
Лидером продаж осталась Lada (+16,9%). За ней идут Chery (+52,4%), Haval (+43%), а также Geely и Changan. Среди моделей лидируют Lada Granta, Vesta и Haval Jolion.
При этом, несмотря на сокращение складских запасов, их уровень остается высоким.
В июле китайский производитель Beijing Automobile Works (BAW) объявил о выходе на авторынок России. В продажу поступят рамный внедорожник BAW 212 и минивэн BAW MPV.
Обе модели прошли финальные этапы адаптации и нацелены на сегменты с устойчивым потребительским спросом и острым дефицитом предложения.