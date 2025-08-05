Шины Cordiant ярославского производства станут качественнее

В течение 2025 и 2026 годов морально устаревшие сборочные станки на производстве легковых покрышек будут заменяться новыми. Современное оборудование, как стало известно редакции Quto, позволит улучшить технические характеристики шин, повысить общую производительность предприятия и снизить вероятность возникновения брака.

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Кроме того, в Ярославле запустили современную линию резиносмешения для выпуска цельнометаллокордных шин. Это позволит увеличить объемы производства силанизированных смесей для грузовых покрышек.

Ещё одно достижение — это установка современной автоматической линии инспекции качества легковых моделей. Она определяет массу, дисбаланс, силовую неоднородность, радиальное и боковое биение, а также волнистость боковин.

Между тем, в России зимние шины подорожали на 13%, а летние покрышки стали дороже на 3%.