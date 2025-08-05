Россиянам объяснили «дикие» цены на бензин

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила НСН, что сезонный фактор сейчас играет наибольшую роль в серьезном удорожании бензина. Запрет на экспорт бензина в августе поможет остановить рост цен не сразу, пока цены продолжат повышаться, но дефицита на российском рынке нет, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Стоимость бензина марки "Премиум-95" продолжает расти и обновляет исторический максимум второй день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Так, цена бензина Аи-95 по итогам торгов во вторник выросла на 1,25%, до 77,967 тыс. рублей за тонну. Бунина отметила, что цены стабилизируются, но не сразу.

«Сейчас ценообразование формируется по остаточному принципу. Скоро цена стабилизируется, рост прекратится на фоне запрета экспорта в августе, но не сразу. Запасов достаточно, для российского рынка хватит, но о профиците речи не идет. Российские потребители будут обеспечены абсолютно и полностью всеми видами нефтепродуктов. Нельзя сказать, что эта дикая цена резко откуда-то взялась, это постфактум после торгов. Это всегда так происходит. Почему закупочные цены растут семимильными шагами? Сезонный фактор сейчас играет наибольшую роль. Летом люди едут в отпуск, спрос растет. Поэтому ждем еще подорожание бензина, оно будет заметное, но не слишком существенное», - рассказала она.

Ранее правительство России приняло решение полностью запретить экспорт бензина в августе, чтобы удержать стабильные цены на внутреннем рынке в период высокого спроса, передает «Радиоточка НСН».