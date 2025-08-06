Цены на автомобили в 2025 году вырастут из-за утильсбора

В России резко увеличились продажи машин, выяснили аналитики. Насколько выгодно совершать покупку сейчас и что при этом нужно учитывать, расскажет Москва 24.

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Отложенный спрос

Количество реализованных автомобилей достигло 120,65 тысячи в июле 2025 года. Показатель оказался на 33,9% выше, чем в прошлом месяце, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "Автостат".

Чаще всего россияне отдавали предпочтение отечественной LADA: всего в середине лета приобрели 28 240 новых экземпляров. Следующей по популярности маркой оказалась Chery, продавшая 13 502 единицы, а затем Haval – 13 117. Также в пятерку лидеров попали Geely и Changan с тиражом в 8 330 и 7 860 соответственно.

Причиной формирования положительной тенденции стал отложенный спрос, заявил в беседе с изданием исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Он уточнил, что выгодные скидки, которые предоставляли дилеры и дистрибуторы ранее, начали "приносить свои плоды" только сейчас.

Влияние оказало и снижение ключевой ставки. В результате меньше стал и процент по депозитам, и граждане перестали копить средства, уточнил "Коммерсанту" заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Людям уже не так выгодно хранить деньги в банках, поэтому они стараются найти, на что их потратить.

А гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич предположил в разговоре с изданием, что многие могли принять решение о покупке на фоне последних новостей. Якобы потребители осознали, что покинувшие российский рынок бренды не собираются возвращаться, а потому вкладываться стоит в доступные варианты.

"Минимальный набор опций"

Автоэксперт Андрей Ломанов сказал Москве 24, что, хотя продаж машин в июле 2025 года действительно могло стать больше, речь идет не о "феноменальных показателях". Не произошло также кардинальных изменений в ценообразовании: на рынке не появилось более дешевых вариантов, однако дилеры начали предоставлять скидки.

"Сейчас идет затоваривание, и компании стараются делать всевозможные выгодные предложения. Потому что автомобили стоят заоблачных денег, система кредитования не очень активно работает, и люди покупают их меньше. Соответственно, бизнесу приходится идти на уступки, чтобы поддерживать оборот. И эта тенденция может сохраниться до конца года", – пояснил эксперт.

По словам Ломанова, ориентироваться при покупке следует на всех крупных производителей. В частности, привлекательные в плане затрат модели есть у LADA, Chery, Haval и Geely. Эксперт отметил, что на сегодняшний день средний ценник на нормальный автомобиль невысокой комфортности и базовым набором функций начинается от 2 миллионов рублей.

"У китайских марок, например, будет все самое необходимое, потому что на электронике они не сильно экономят и переводят свою продукцию в формат гаджетов", – добавил он.

Если говорить о машинах, у которых больше ресурс и функционал, то заплатить уже придется от 4 миллионов.

С мнением о том, что совершить выгодную покупку в нынешних реалиях действительно возможно, согласился и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Чаще всего скидки встречаются у китайских брендов. Отечественные же идут на уступки, но незначительные", – пояснил эксперт Москве 24.

Однако, говоря о будущей ситуации на рынке, Шапарин заявил, что машины станут дороже. В качестве причины он назвал увеличение утильсбора, которое теперь будет производиться ежегодно. Из-за высокого платежа, в свою очередь, ослабеет конкуренция, ведь часть производителей предпочтут не ввозить свои бренды в страну, резюмировал вице-президент Национального автомобильного союза.