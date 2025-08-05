Собака в машине: как сделать поездку приятной и безопасной

И вот уже тут и там дог-френдли рестораны, пансионаты и даже офисы. Осталось только довезти собаку до этих прекрасных мест. Или других жизненно необходимых. Как это сделать ответственно, безопасно и не испортив настроения ни себе, ни животному, мы спросили человека, который занимается этим почти ежедневно, потому что под её опекой - сотни собак и кошек. Наш эксперт - управляющий партнёр фонда помощи животным Vet.land Adoption Линда Арсланова.

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Линда Арсланова. Много лет работала на управляющих позициях в крупных коммерческих компаниях. Последние 15 лет руководит частным приютом. Эксперт в области содержания домашних животных и ухода за ними. Занимается консалтингом в сфере ветеринарии. Открыла госпиталь для животных в Москве и ветклиники в разных городах России. Совместно с партнёром развивает социально ориентированный бренд товаров для животных, вся выручка от которого идёт на помощь приюту. Сегодня в приюте - 700 собак и 200 кошек. Основная задача - найти им дом.

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Готовим пассажира: много «но»

Ну, во-первых, всё зависит от самого пассажира. Если у вас щенок до 6 месяцев, скорее всего, через полчаса пути его укачает. А если не укачает, вероятны перевозбуждение и стресс. Малышей лучше приучать к машине постепенно, катая их пару раз в неделю минут по 10, повторяя при этом контрольные слова «машина», «сейчас поедем», в таком духе. Ну, и конечно, после каждого удачного выезда не забываем про похвалы и угощения.

Почти такая же история - с пожилыми животными, которые часто страдают артритом и не могут долго лежать, или, скажем, деменцией (да-да, и у собак она бывает), которая может спровоцировать дезориентацию и беспокойство. Тут важно мнение ветеринара, который знает (видел) собаку: он либо отговорит от поездки, либо подскажет правильное успокоительное.

Антистрессовые таблетки и капли опять же очень зависят от запроса. Молодой, спокойной и условно здоровой собаке, которая просто давно (или никогда) не ездила на машине, для перестраховки достаточно дать часа за два до поездки какие-нибудь капли на травках, специальные имбирные (имбирь помогает от тошноты!) лакомства либо попшикать ошейник феромонами. Золотой стандарт ветеринарии от укачивания, тошноты и стресса - ветперпарат cerenia или человеческий фенибут, в строгом соответствии с рекомендациями ветеринара (передозировка может дать обратный эффект!)

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Вообще, как правило, передвижение на автомобиле собакам не в тягость и даже нравится. Однако есть исключения. Во-первых, любая транспортировка животных крайне нежелательна (а иногда и противопоказана!) сразу после операций, особенно полостных на брюшной или грудной полости, а также ортопедических. Да, конечно, «дома и стены помогают», но стационары с круглосуточным контролем в ветклиниках придумали не зря, и куда спокойнее (и вам, и животному) будет согласиться на такой вариант, хотя бы на первые сутки. И швы останутся целы, и возможные осложнения сразу будут видны специалистам.

Другая группа риска - собаки с тяжёлой хроникой: скажем, острая сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, эпилепсия, острый панкреатит - все эти вводные перед поездкой требуют обязательной консультации с ветеринаром. И, наконец, собаки с травмированной психикой - агрессивные и неконтролируемые: тут точно «нет» таким поездкам, потому что прямая угроза здоровью водителя. Какие бы крепкие намордники и защищённые боксы не подбирали.

Дорожный набор: собираем с запасом

Коротко и по делу. Обязательный собачий комплект для поездки (любой, а особенно дальней) такой: ошейник, поводок/ шлейка, бирка/ адресник с контактами, документы (паспорт с отметками о прививках и номером чипа), впитывающие пелёнки/ салфетки, вода и миска/ поилка, корм, продуманная аптечка, фото собаки с написанным на нём телефоном (на экстрим-расклад с побегом).

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В аптечку кладём: бинт стерильный/ нестерильный /эластичный, марлевые салфетки, лейкопластырь, ножницы с тупыми концами, пинцет, одноразовые перчатки, антисептик (без спирта!) - хлоргексидин/ мирамистин, кровоостанавливающий жгут, средства от укачивания и тошноты (даже если дали заранее), обезболивающее (строго, не человеческие!) - римадил/ мелоксикам, антигистаминное (на случай укуса насекомых/ змей, и тут как раз можно человеческие) - супрастин/тавегил/ зиртек, энтеросгель или активированный уголь (при отравлении/ расстройстве ЖКТ), глазные капли - физраствор/ искусственная слеза, термометр и вазелин. На первый взгляд, много лишнего, но как говорится, лучше пусть будет.

Насчёт питания: (особенно) если поездка предстоит долгая, лучше покормить собаку за 3-4 часа до старта. В дороге с едой точно не экспериментируем. Можно разве что привычные лакомства выдавать на остановках, чтобы зверь не истекал слюной, когда вы будете есть свой гамбургер с кофе. А вот пить даём по первому требованию - часто и понемногу.

И, наконец, ещё один непременный залог успешной поездки - воздух! Если машина без кондиционера (в идеале - с ним), открывайте окна, не доводите собаку до обморока. Вот только разрешать животному высовывать голову в окно, и уж тем более вылезать чуть ли не наполовину, как часто мы видим не только в рекламных клипах, но и на трассах, категорически не стоит: одно неловкое движение на скорости может обойтись слишком дорого.

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Проходим - садимся - фиксируемся (не шутка!)

Безопасность - это главное! Даже короткая поездка на руках у хозяина-водителя или пассажиров - это смертельно опасно для всех. При резком торможении или ДТП собака превращается в тяжёлый неуправляемый снаряд. Варианты безопасной перевозки: атогамак, шлейка и страховочная стропа (ISO-крепление). Стропа крепится к шлейке (не к ошейнику!) и в специальное гнездо за спинкой сиденья или в багажнике. При такой фиксации собака может лежать, сидеть, вставать, но не улетит вперёд.

Для тревожных собак есть ещё более надёжный вариант перевозки - пластиковый бокс, закреплённый в багажнике или на сиденье, который предотвратит побег при открытии дверей. Для мелких пород есть мягкие складные боксы-переноски. Только опять же призываю не держать их на руках, а зафиксировать ремнями безопасности на сиденье.

И ещё один ключевой момент: как бы грамотно вы не усадили и не закрепили собаку, ни в коем случае никогда не оставляйте её в машине одну! Особенно с выключенным двигателем и закрытыми окнами. Особенно летом!

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ДТП: никто не застрахован

Про страшное и непредвиденное, от которого никто, к сожалению, не застрахован. Если авария серьёзная, железное правило из авиации - сначала спасаем себя, затем - ребёнка. На дороге добавляются и другие участники движения, так что схема действий такая: включаем аварийку, оцениваем собственное состояние и состояние людей в салоне авто, если все более-менее в безопасности, собираем и ставим аварийный знак, и только затем - идём к животному.

Первое правило в подобной ситуации - не надо хватать собаку на ручки, ощупывать, переворачивать. Животное может быть в шоке, в том числе и болевом, а в таком состоянии самая примерная может покусать даже хозяина. При малейшем подозрении на перелом позвоночника или таза (конечности животного в этом случае будут располагаться неестественно), перемешать собаку можно только на жёстком щите или носилках. При открытых травмах хорошо бы сразу остановить кровотечение (давящая повязка, жгут выше раны с записью времени наложения). И чем быстрее, тем лучше - в ближайшую ветклинику: даже если кажется, что всё в порядке, внутренние травмы видны только на УЗИ и только ветврачу.

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Очень важно: во время первой помощи и поездки в клинику разговаривать с собакой - спокойно, много, часто повторяя её кличку (как и людям, собакам это очень приятно!). И то же самое, если всё обошлось и животное не пострадало. Любая непонятная ситуация для них - всё равно стресс. И тут опять же всё как и с людьми - поговорить, погулять, напоить. В идеале - подальше от дороги и суеты.