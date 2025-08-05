Эксперт рассказал, на какие машины из Китая хватит 3 миллионов рублей

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов посоветовал российским автолюбителям, отложившим на машину сумму до 3 миллионов рублей, наиболее выгодные варианты для ввоза подержанных автомобилей из Китая.

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Эксперт конкретизировал, что на эту сумму можно заказать, например, подержанный кроссовер Toyota RAV4 в базовой комплектации с передним приводом. В рамках этого же бюджета доступен полноприводный китайский кроссовер Geely Monjaro, отличающийся хорошим уровнем оснащения.

Также среди россиян популярен подержанный Volkswagen Golf, оснащённый 1.4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Несмотря на простую комплектацию, такие автомобили, по словам Рогова, обычно находятся в очень приличном техническом состоянии.

Он также отметил преобладание кроссоверов среди ввозимых иномарок массового сегмента. По мнению эксперта, этот спрос объясняется желанием российских покупателей приобрести автомобиль большого размера с высоким дорожным просветом. Помимо кроссоверов, клиенты часто заказывают вместительные седаны, пишет «Газета.Ru». В то же время Рогов констатировал снижение спроса на хетчбэки и спортивные автомобили среди ввозимых подержанных иномарок.