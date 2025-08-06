Эксперт назвал плюсы и минусы китайского Volkswagen Passat

Эксперт "За рулём" Александр Виноградов провел тест-драйв нового Volkswagen Passat, который поставляется в Россию по схеме параллельного импорта. Он рассказал о достоинствах и недостатках автомобиля, а также сравнил машины немецкой и китайской сборки.

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По словам специалиста, в Европе Passat девятого поколения выпускается только в кузове универсал. В Северной Америке и Китае же четырехдверный седан Passat Pro продолжает собираться.

Под капотом у Passat Pro находится двухлитровый турбомотор, который выдаёт 220 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 8 секунд. Даже не нужно включать спортивный режим: и двигатель, и семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG готовы к активной езде.

Платформа MQB Evo, на которой построен Passat Pro, знакома большинству россиян по последней модели Octavia и восьмому Golf. Пятиметровый Passat отлично держит дорогу, как заряженный хэтчбек, и мгновенно реагирует на поворот руля. Однако на неровностях эксперт отмечает дискомфорт в салоне.

Сохранилась и главная особенность автомобилей Volkswagen - удобная посадка за рулём. Комфортное сиденье подойдёт для водителя любого телосложения. Даже виртуальная приборная панель выглядит хорошо: она не бликует на солнце и напоминает классические циферблаты.

Русского языка в меню нет, но всё понятно интуитивно, да и архитектура интерфейса не отличается от европейских моделей. Кроме того, у китайского седана есть дополнительные функции, которых нет в европейских версиях, например, встроенный видеорегистратор.

Есть вопросы у Виноградова ко второму ряду сидений. Несмотря на удобную посадку и наличие однозонного климат-контроля, места для пассажиров совсем немного.

Огорчает и стоимость - она начинается от 4,7 миллиона рублей. Впрочем, европейские аналоги стоят ещё дороже - от 7 миллионов рублей.

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