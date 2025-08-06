Китайским премиальным автомобилям с пробегом прочат рост

Согласно исследованию платформы "Авто.ру Бизнес", в первом полугодии 2025 года наблюдается заметный рост предложения подержанных премиальных автомобилей стоимостью от 5 миллионов рублей, реализуемых через официальных дилеров. Особенно динамично развивается сегмент китайских моделей: их доля увеличилась в 1,6 раза, с 1,9% до 3%.

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Лидерами по количеству предложений на вторичном премиальном рынке остаются немецкие бренды - на них приходится 67% (+3 п.п. к аналогичному периоду 2024 года). Второе место занимают японские производители с долей 10% (-4 п.п.). Британские бренды сохранили позиции на уровне 7,7%, американские - увеличили долю до почти 6% (+1 п.п.), тогда как доля южнокорейских автомобилей сократилась до 3% (-2 п.п.).

Наибольшим спросом среди покупателей пользуются модели BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Land Rover Range Rover, Toyota Land Cruiser и BMW X7. При этом средняя стоимость таких автомобилей продемонстрировала разнонаправленную динамику:

• Mercedes-Benz S-Класс подешевел на 3,5% - до 8,96 млн рублей,

• BMW X5 и X7 - на 5-7%, до 7,13 и 8,44 млн рублей соответственно,

• Land Rover Range Rover и Toyota Land Cruiser, напротив, подорожали на 7% и более - до 11 и 7,78 млн рублей.

Сегмент китайских премиальных автомобилей с пробегом продолжает наращивать присутствие. В числе самых популярных моделей: LiXiang L9, LiXiang L7, Zeekr 001, Voyah Dream и Tank 500. Цены на большинство из них снизились на фоне растущего предложения и усиления конкуренции:

• LiXiang L9 - снижение более чем на 7%, до 6,6 млн рублей,

• LiXiang L7 - до 5,8 млн рублей,

• Voyah Dream - до 6 млн рублей,

• Zeekr 001 - на 3,5%, до 5,6 млн рублей,

• Цена на Tank 500 осталась на уровне 5,5 млн рублей.

По словам Сергея Игнатова, руководителя по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру", рост конкуренции, а также быстрое обновление модельного ряда китайских брендов ведут к снижению цен на автомобили предыдущих поколений. Это делает рынок более динамичным и привлекательным для потребителя.