В России продают Toyota Corolla 2008 года без пробега

В Московской области в продаже появился седан Toyota Corolla японской сборки, выпущенный 17 лет назад - в 2008 году. За автомобиль владелец назначил цену, сравнимую с топовой Lada Vesta.

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Седан чёрного цвета проехал менее пяти тысяч километров, что для "японцев" тех лет можно смело приравнять к нулю. Во-вторых, это даже не обкаточный интервал.

"Королла" укомплектована 124-сильным двигателем 1,6 литра и роботизированной трансмиссией. "Робот" может несколько смущать - всё-таки не "автомат", но машина новая, поэтому ресурса у коробки при своевременной замене масла и правильной эксплуатации ещё на 100+ тысяч километров.

Комплектация простенькая: электрозеркала, полный пакет ЭСП, магнитола с радио и CD, одноступенчатый подогрев сидений, кондиционер, комплект зимних колёс.

За автомобиль владелец назначил цену 1 950 000 рублей.