«Джак Автомобиль» на треть увеличил площадь центрального склада запчастей

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Модернизация инфраструктуры и внедрение WMS увеличат вместимость склада на 25 % и повысят точность сборки заказов до 99,9 %.

Эксклюзивный дистрибьютор коммерческого транспорта JAC MOTORS в Российской Федерации консолидировал несколько подмосковных складских площадок в один современный склад класса А в индустриальном парке «Андреевское» (Ленинский городской округ, Московская область). Площадь хранения комплектующих для грузовиков JAC увеличена на 30 % — до 10 000 квадратных метров.

Единый распределительный центр позволит закрывать потребности официальных сервисных центров в деталях и расходных материалах на 96–98 %, снизить риск дефицита востребованных позиций, ускорить доставку запчастей и сделать сроки поставок более прогнозируемыми.

Склад оборудован системой вентиляции, регулировки температуры, спринклерным пожаротушением, сигнализацией, фронтальными стеллажами и четырёхэтажным мезонином. Для персонала предусмотрено офисное помещение площадью 1 000 квадратных метров.

Внедрена система управления WMS, охватывающая приёмку, хранение, отгрузку, инвентаризацию и учёт запчастей. Её запуск увеличит скорость приёмки и обработки заказов до 30 %, точность сборки — до 99,9 %, вместимость — на 25 %, производительность — до 30 %, а также снизит документооборот и зависимость от человеческого фактора.

На всех этапах логистики действует комплексный контроль качества: проверка документации, осмотр на наличие дефектов, контроль упаковки, выборочная проверка партий и инструментальная диагностика отдельных видов запчастей.

Помимо центрального склада в Московской области, у компании есть региональный склад в Екатеринбурге и дополнительные площадки на базе дилерских центров в Хабаровске, Благовещенске, Казани и Иркутске.

— Продажа грузовиков для нас — это всего лишь пятнадцать – двадцать процентов от общего бизнес‑процесса. Остальная его часть связана с поддержкой клиента в ходе эксплуатации техники. Здесь важны качество обслуживания, скорость реакции при решении возникших проблем и другие аспекты. Поэтому мы активно укомплектовываем склады. Сейчас на них хранится более девяноста шести процентов наименований всех необходимых запчастей в количестве, достаточном для обслуживания присутствующих на рынке машин, — рассказал Сергей Новиков, руководитель складской логистики «Джак Автомобиль». — Открытие единого склада позволит нам оперативно реагировать на изменение потребительского спроса: в случае необходимости мы можем быстро расширить ассортимент запчастей без значительных временных и финансовых вложений, так как инфраструктура новой площадки рассчитана на масштабируемость и гибкость.

Справка о компании

Общество с ограниченной ответственностью «Джак Автомобиль» — дочерняя компания завода «Цзянхуай» (Hefei Jianghuai Automobile Factory) и эксклюзивный дистрибьютор всей модельной линейки коммерческого и легкового транспорта JAC MOTORS в Российской Федерации. Компания ведёт свою деятельность с две тысячи четырнадцатого года и сегодня поставляет на российский рынок среднетоннажные коммерческие грузовики JAC N90, JAC N120X, JAC N200 и седельный тягач JAC K7.