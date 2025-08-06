Кировчанину пришлось оплатить 100 штрафов после покупки нового автомобиля
Столкнувшись с угрозой ареста и изъятия новой машины мужчина незамедлительно погасил всю имеющуюся задолженность.
Кировский водитель, регулярно нарушая ПДД на своем «Мерседесе», собрал сто штрафов на общую сумму более трехсот тысяч рублей. Однако добровольно гасить образовавшуюся задолженность он не торопился.
Для принуждения должника к оплате судебным приставом было вынесено ограничение на проведение любых регистрационных действий с транспортными средствами. Некоторое время спустя автолюбитель купил новую машину и отправился ставить её на учет в отделение Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства немедленно сообщили об этом службе судебных приставов.
Как рассказали в ГУФССП по Кировской области, угроза реального ареста и конфискации недавно приобретенного автомобиля вынудили автовладельца срочно выплатить весь долг, включая назначенный исполнительный сбор.