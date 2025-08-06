Кировчанину пришлось оплатить 100 штрафов после покупки нового автомобиля

Столкнувшись с угрозой ареста и изъятия новой машины мужчина незамедлительно погасил всю имеющуюся задолженность.

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Кировский водитель, регулярно нарушая ПДД на своем «Мерседесе», собрал сто штрафов на общую сумму более трехсот тысяч рублей. Однако добровольно гасить образовавшуюся задолженность он не торопился.

Для принуждения должника к оплате судебным приставом было вынесено ограничение на проведение любых регистрационных действий с транспортными средствами. Некоторое время спустя автолюбитель купил новую машину и отправился ставить её на учет в отделение Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства немедленно сообщили об этом службе судебных приставов.

Как рассказали в ГУФССП по Кировской области, угроза реального ареста и конфискации недавно приобретенного автомобиля вынудили автовладельца срочно выплатить весь долг, включая назначенный исполнительный сбор.