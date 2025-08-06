Новый Volkswagen T-Roc тайно сняли на фото перед скорой премьерой

Компания Volkswagen готовится к презентации обновленного кроссовера T-Roc 27 августа. Однако внешность и салон модели были раскрыты из-за оплошности итальянских СМИ.

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Канал Drivek на короткое время выложил видео с предпоказа модели, после чего оно было удалено, однако один из пользователей сайта Cochespias успел сделать несколько скриншотов, которыми и поделился на форуме. Если внешность перестала быть секретом ещё в начале 2025 года, когда изображения авто увидели в меню мультимедиа, то в салон удалось заглянуть впервые.

Передняя часть VW T-Roc решена в стилистике старших моделей - Tayron и Tiguan. У кроссовера узкие фары со световой перемычкой, решётка радиатора с крупной ячейкой смещена вниз. Сзади - новые фонари, которые также получили соединительный элемент через всю крышку багажника.

В салоне кроссовера появилась цифровая приборная панель без козырька, мультимедиа нового поколения с широкоформатным тачскрином с закреплённым в нижней его части сенсорным управлением климатом. Судя по всему, селектор трансмиссии переместился на рулевую колонку.

Обновлённый Volkswagen T-Roc обзаведётся силовой установкой типа "мягкий гибрид" с 48-вольтным стартер-генератором, также ожидается появление и подзаряжаемого гибрида.

Предполагается, что остальные агрегаты T-Roc разделит с Golf: турбомоторы 1.5 TSI или 2.0 TDI, передний и полный привод, 7-ступенчатая DSG.

Когда состоится старт, пока неизвестно. В Германии купить актуальный T-Roc можно начиная от 31,1 тысячи евро (2,8 млн рублей).