Как россияне начали дорабатывать китайские машины

В наше время автомобиль вновь становится предметом роскоши, а стремление обеспечить его безопасность и уверенность в том, что он находится там, где был оставлен, - насущной потребностью.

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Именно поэтому владельцы машин ищут способы оснастить своих железных коней современными и технологичными комплексами, которые позволяют отслеживать их в режиме реального времени. Как оказалось, на рынке сейчас представлено множество таких систем, причем даже по бросовым ценам.

Автомобили, оставленные на придомовых стоянках или открытых паркингах торговых центров, подвержены повышенному риску угона. Впрочем, некоторые старожилы полагают, что, что гаражи - это неприступная крепость для вора. Однако статистика говорит об обратном. И подземные, и многоуровневые парковки не гарантируют полной безопасности. Количество автомобильных краж с таких стоянок сопоставимо с уличными.

Как справедливо отмечает портал "Автовзгляд", современные технологии, такие как многочисленные камеры видеонаблюдения на улицах крупных мегаполисов, значительно усложнили судьбу угонщиков. Однако полностью искоренить проблему хищений транспортных средств пока не представляется возможным.

Высокий спрос на запасные части для автомобилей китайского производства, которые в последнее время стали одними из наиболее популярных на рынке, при их относительной редкости на вторичном рынке, создает условия для деятельности лиц, занимающихся скупкой ворованных машин.

В связи с этим специалисты и эксперты настоятельно рекомендуют владельцам проявлять повышенную осторожность и бдительность.

Одним из вариантов может стать установка дорогостоящих охранных комплексов. Однако стоимость таких устройств может быть весьма значительной.

Впрочем, существует и более доступная альтернатива. Сегодня можно приобрести телематический комплекс, который будет стоить всего несколько тысяч рублей. Он оснащен GPS и ЭРА-Глонасс и позволяет отслеживать местоположение, маршрут и состояние зажигания автомобиля в режиме реального времени. Данные отображаются на экране смартфона. Это удобно, доступно и практично.

Раньше данные устройства активно использовались на коммерческом транспорте, однако теперь они доступны и обычным автомобилистам. Множество компаний предлагают быстрое оснащение и установку небольшого блока в укромное место. По желанию можно также активировать функцию блокировки зажигания, контроль уровня топлива и мониторинг дверных замков.

Как известно, спасение утопающих- дело рук самих утопающих, а в случае с машиной - самих владельцев. Страховой полис, покрывающий убытки от действий третьих лиц, - это практично, но весьма дорого. А вот такая доработка позволит обезопасить себя "малой кровью".

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему владельцы новых китайских автомобилей переделывают свои машины.