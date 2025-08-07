В России предложили штрафовать питбайкеров на 400 тысяч рублей

Питбайкеров нужно штрафовать на сотни тысяч рублей. Об этом в интервью НСН сообщил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Статистика по ДТП с питбайками - ужасающая, а штрафы - копеечные. Штрафы должны быть соответствующими и начинаться от 300 - 400 тыс. рублей», — заявил Крохмаль.

Министерство внутренних дел России подготовило новые изменения в Правила дорожного движения. Планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках.

По данным ведомства, такая техника не должна допускаться до дорожного движения. В КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

До этого столичный дептранс сообщил, что в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей электросамокатов за три месяца.

В ведомстве напомнили, что с 2025 года арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID. С начала сезона свой возраст подтвердили свыше 810 тыс. человек.

По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет.

Ранее подросток на питбайке сломал ногу гаишнику в Краснодарском крае.