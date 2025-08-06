Механик раскрыл, как продлить жизнь вариатору

Опытный ремонтник, специализирующийся на ремонте трансмиссий Nissan, дал несколько советов, благодаря которым срок службы вариатора будет равен сроку эксплуатации автомобиля. Их приводит Motor1.com.

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Для значительного увеличения срока службы авто нужно менять трансмиссионную жидкость каждые 35-40 тысяч км, но есть нюанс. При замене масла в коробке нужно также менять основной фильтр (в поддоне) и малый (внешний).

В комментариях пользователи поблагодарили специалиста, но отметили ещё одну важную особенность вариаторов Nissan - они обычно перегреваются. Чтобы эту решить проблему, один из участников обсуждения порекомендовал устанавливать внешний масляный радиатор для охлаждения.