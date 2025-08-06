Делай так, и поломка не грозит: механик раскрыл, как продлить жизнь вариатору
Опытный ремонтник, специализирующийся на ремонте трансмиссий Nissan, дал несколько советов, благодаря которым срок службы вариатора будет равен сроку эксплуатации автомобиля. Их приводит Motor1.com.
Для значительного увеличения срока службы авто нужно менять трансмиссионную жидкость каждые 35-40 тысяч км, но есть нюанс. При замене масла в коробке нужно также менять основной фильтр (в поддоне) и малый (внешний).
В комментариях пользователи поблагодарили специалиста, но отметили ещё одну важную особенность вариаторов Nissan - они обычно перегреваются. Чтобы эту решить проблему, один из участников обсуждения порекомендовал устанавливать внешний масляный радиатор для охлаждения.