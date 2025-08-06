Какие прозвища дают своим машинам

11 % опрошенных склоняются к варианту с коверканием моделей и используют такие прозвища, как "Ладушка", "Жигуленок", "Енотик" (Nissan Note), "Жук", "Джеточка", "Каюшка".

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Каждый двадцатый водитель дает машине кличку, отражающую ассоциацию с животным: бегемотик, волк, бизон, кабан.

6 % придерживаются традиций и называют автомобиль "ласточкой". Еще по 3 % - человеческими именами.

2 опрошенных из 100 придумали прозвища в честь героев фильмов, мультиков и книг. Еще 2 % дали машинам клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Рекс.

Еще автовладельцы называют свой транспорт девочками, малышками, красотками или отталкиваются от цвета моделей: вишенка, черныш, снежок, голубчик. За эти варианты проголосовало по 1 %.

Однако большая часть респондентов относится к машинам приземленно и не придумывает им имена. Об этом заявил 61 % опрошенных, говорится в исследовании SuperJob.

Ранее самарцы рассказали, сколько времени собираются утром на работу.