ГИБДД усилит контроль за перевозкой грузов

За нарушения предусмотрены серьезные санкции — от лишения водительского удостоверения до штрафов, достигающих 500 тысяч рублей.

По данным экспертов, необходимость в подобных рейдах вызвана сезонным фактором. В летний период традиционно растет объем перевозок строительных материалов, мебели и других крупногабаритных предметов для дач и загородных домов. Зачастую водители, экономя на услугах доставки, перевозят грузы с нарушением установленных норм, создавая риски для всех участников дорожного движения.

В фокусе внимания инспекторов окажутся транспортные средства, груз которых выступает за кузов или багажник. Согласно правилам дорожного движения, любой предмет, выступающий за пределы автомобиля более чем на один метр спереди или сзади, должен быть обозначен знаком «Крупногабаритный груз». В темное время суток требуется дополнительное оснащение световозвращателями или фонарями.

Ответственность за нарушение правил перевозки регламентируется Кодексом об административных правонарушениях. Санкции предусматривают лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. Кроме того, в случае если нарушение будет зафиксировано автоматическими комплексами фотовидеофиксации, на собственника автомобиля может быть наложен штраф в размере от 150 до 500 тысяч рублей.