Средняя стоимость подержанных автомобилей упала на 6%

Специалисты компании "Авито Авто" провели анализ рынка и выяснили, как изменились средние цены на самые востребованные автомобили с пробегом в июле 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Так, медианная стоимость таких машин снизилась на 5,9% и составила 800 000 рублей.

По данным исследования, автомобили некоторых марок стали дешевле. Например, цены на машины Hyundai снизились на 11,5%, Kia - на 9,1%, Chevrolet - на 9,1%, Volkswagen - на 8,3%, а Nissan - на 7,5%.

Из топ-20 самых популярных моделей подешевели 16, причём пять из них - более чем на 10%. Особенно заметно снизилась цена на Volkswagen Polo (-12,4%), Lada Kalina (-11,9%), Hyundai Solaris (-11,8%), Renault Logan (-11,1%) и Toyota Camry (-10,4%).

По сравнению с январем этого года средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась на 3,6%. Особенно заметно подешевели машины марок Chevrolet (-6,5%), Ford (-4,4%), Nissan (-4,4%), Lada (-4,1%) и Kia (-4%). Среди моделей больше всего в цене подешевели Renault Logan (-10,9%), Hyundai Solaris (-6,7%), Lada Kalina (-6,7%), Chevrolet Niva (-5,9%) и Ford Focus (-5,6%).

Директор направления "Автомобили с пробегом" в компании "Авито" Андрей Ковалёв отметил, что, хотя цены на многие популярные модели не изменились по сравнению с июнем этого года, на вторичном рынке в 2025 году наблюдается устойчивое снижение стоимости ряда автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем вызван рост продаж новых автомобилей в июле.