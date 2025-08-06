В РФ назвали лучшие авто по соотношению "цена-качество-надежность"

Глава "Автостата" Сергей Целиков опубликовал результаты опроса, в котором россиянам предлагалось выбрать лучшие автомобили с точки зрения соотношения цены, качества и надёжности.

Более трети голосов - 35% - респондентов были отданы в пользу "японцев".

На втором месте оказались немецкие авто - за них проголосовали 22% опрошенных.

Третью строчку заняли корейские автомобили - 17%.

Отмечается, что каждый девятый респондент (11%) отдает предпочтение "китайцам".

Российские автомобили отзываются по обозначенному соотношению у 6% россиян. Далее идёт чешский автопром - 3%, американский - 2%, французский и английский - у них по одному проценту.