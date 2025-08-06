Можно ли смешивать Аи-92 и Аи-95

Эти два типа топлива пользуются наибольшим спросом в России, но не все знают, что означают цифры в их названии. Они обозначают октановое число, которое характеризует устойчивость бензина к нежелательной детонации топливной смеси в цилиндрах. Этот процесс крайне вреден для двигателей внутреннего сгорания, поэтому эта характеристика имеет большое значение.

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Разница также заключается в скорости сгорания. Некоторые двигатели не рассчитаны на длительное горение топлива, поэтому использование АИ-100 в старых автомобилях может вызвать негативные последствия. Часто топливо с более высоким октановым числом может привести к прогоранию клапанов, что является типичным признаком двигателей, работающих на таком бензине.

Как отмечает обозреватель Autonews Илья Калинчиков, смешивание 92-го и 95-го бензина допустимо в экстренных случаях. Однако намеренно этого делать не рекомендуется. Причина кроется в смешении присадок, присутствующих в любом топливе. Точное взаимодействие этих присадок предсказать невозможно, и существуют определенные риски.

В большинстве случаев заметную разницу в эксплуатации автомобиля на 92-м и 95-м бензине можно обнаружить только в лабораторных условиях. Однако при больших пробегах использование более дешевого бензина, если разрешено применение обоих видов топлива (например, 92-го и 95-го), может привести к неблагоприятным последствиям.

Ранее стало известно о том, что автопроизводитель отзывает седаны Kia K5 из-за отваливающихся на ходу деталей. Также сообщалось, что продажи новых авто в РФ упали на 25%.