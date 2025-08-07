Почему мини-мотоциклы могут оказаться пострашнее электросамокатов

На дорогах России появилась новая угроза, которая может оказаться пострашнее злополучных электросамокатов. По всей стране у детей и подростков набирает популярность катание на питбайках.

Для начала объясним, что это за транспортное средство.

Питбайк - это мини-мотоцикл с объемом двигателя до 150 см[3], предназначенный для коротких трасс с препятствиями. Такие мотоциклы часто используются для демонстрации всевозможных трюков и прыжков. У них нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида. Для управления ими не надо получать права и номерные знаки, их не надо регистрировать в ГИБДД.

Несмотря на то что эта техника относится к спортинвентарю и ездить по дорогам общего пользования на ней запрещено, малолетних водителей это не останавливает. Практически ежедневно они устраивают ДТП на трассах и сбивают пешеходов во дворах и прогулочных зонах. Проблема усугубляется тем, что в большинстве случаев технику детям покупают родители.

Но они не понимают реальной опасности таких подарков.

Рост популярности питбайков среди детей и подростков (за год продажи выросли втрое), а также их незаконное использование на дорогах общего пользования привело к резкому росту количества ДТП.

Более того, Минюст задумался о введении суровой ответственности для питбайкеров за выезд на дороги. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Но внести пункт о такой ответственности предлагается в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, который уже много лет готовится и еще неизвестно, через сколько лет будет готов хотя бы для общественного обсуждения.

В чем проблема? Дело в том, что питбайк - это некий мини-мотоцикл, предназначенный для подготовки будущих спортсменов по мотокроссу. Он оборудован, как правило, довольно объемистым двигателем. По всем своим параметрам соответствует мотоциклу.

Но он не может быть допущен на дороги общего пользования. Это спортивный инструмент. Как бита для бейсбола. Владеть ею можно, а применять вне спортивной площадки - нельзя.

Питбайк может обладать двигателем, который по всем параметрам превосходит двигатели мопедов и даже легких мотоциклов. Но при этом не имеет ни фар, ни огней, ни стоп-сигналов, ни поворотников, ни зеркал. Делать ему на дорогах нечего и даже появляться опасно. По данным Научного центра безопасности дорожного движения, МВД России за шесть месяцев этого года зарегистрировало 288 аварий, в которых дети управляли питбайками. В них погибли 10 детей и 235 получили ранения. В этих же ДТП ранено 25 человек, ехавших пассажирами сзади водителя.

Напомним, что у нас многим транспортным средствам нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Например, снегоходам, мотоблокам, квадроциклам... Но если все это относится к тракторной технике, то питбайки вообще ни к чему не относятся. Как уже было сказано ранее, это - спортинвентарь. На нем нельзя передвигаться нигде, кроме автодрома или спортивной площадки. А до этого места его нужно везти в салоне авто, если размеры соответствуют, в кузове машины или в прицепе.

Тем не менее многие родители игнорируют эти положения, позволяя своим чадам разъезжать на таких мини-мотоциклах везде.

Уместно напомнить, что за это для родителей предусмотрена ответственность. А именно - за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Это штраф от 100 до 500 рублей. Казалось бы, немного. Но затем родители попадают под контроль. И лучше бы им не фигурировать по этой статье.

Зачастую судьи привлекают водителей питбайков, а точнее, их родителей за то, что транспортным средством управлял человек без прав. Но тут есть нюансы. Для управления питбайком не нужны права. С другой стороны, по мощности двигателя это транспортное средство можно отнести к мопедам. А на мопед права требуются. Так что родителю, который разрешил ребенку поколесить на питбайке, можно вменить передачу управления тому, кто не имеет права управления. А это - штраф 30 тысяч рублей.

Но тогда надо будет доказать, что объем двигателя больше 500 кубиков, а мощность транспортного средства превышает 0,25 кВт. От 0,25 до 0,4 кВт - тогда это мопед и на него нужны права. Мощность выше - мотоцикл.

Надо сказать, что по непонятной причине к питбакйкам присовокупили эндуро. Это мотоциклы, которые подготовлены как к движению по дорогам, так и по бездорожью. Это джип среди мотоциклов. Он имеет фары, поворотники, стоп-сигналы, зеркала, а также много чего еще. Но джипы у нас могут ездить по дорогам общего пользования. Так почему эндуро запрещать?Как считают представители Госавтоиснпекции, вероятно были перепутаны понятия. Мотоцикл класса эндуро должен регистрироваться в ГИБДД. Управлять им можно при наличии прав соответсвующей категории. Если у него есть номер, если у водителя есть права, то какие основания для претензий?