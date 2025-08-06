Автоэксперт Попов рассказал, как снизить риск ДТП при сильном тумане

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал, какие меры нужно предпринять водителю, чтобы безопасно преодолеть густой туман на дороге.

© Сгенерировано с помощью ИИ

«Люди не зря придумали противотуманные фары. Все думают, что они работают по принципу подкрашивания светового потока. На самом деле это не так. Эти фары находятся существенно ниже основных источников света и подсвечивают дорогу на участке, который не закрывается туманом», — объяснил он.

Попов отметил, что туман не опускается до самой земли и противотуманные фары подсвечивают именно эту зону.

«Далее нужно чётко понимать, что использование дальнего света в тумане — это самоубийство. Что из себя представляет туман? Это стена из капель воды, которая работает как белый экран. Если на него направить дальний свет — отражение ослепит самого водителя», — предупредил он.

Не нужно забывать и о том, что расстояние в тумане искажается, продолжил эксперт.

«Это оптический эффект, когда расстояния кажутся больше, чем они есть на самом деле. И это надо брать на заметку и существенно увеличивать дистанцию — в два-три раза. Естественно, нужно и сурово снижать скорость», — заметил он.

По его словам, нередко в подобных погодных условиях водители используют и аварийную световую сигнализацию.

«На трассах это приемлемо. Мигающий источник света гораздо активнее воспринимается зрением», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, что делать водителям во время сильного ливня.