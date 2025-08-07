«Автотор» проведет проверку загоревшегося автомобиля Amberauto A5

«Автотор» проведет проверку после появления видео с горящим автомобилем Amberauto A5. Об этом сообщает «Клопс».

© Газета.Ru

«В пресс-службе «Автотора» пояснили, что по данному факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением экспертов, в том числе со стороны компании-производителя аккумуляторов, которые использовались при производстве первой партии автомобилей, выпущенных в 2023 году, а также независимых экспертов», — сообщает «Клопс».

До этого в Сети появилось видео с загоревшимся электромобилем Amberauto A5. Этот А5 — из первых партий, 2023 года выпуска. Заводской номер экземпляра - 110, первая регистрация - октябрь 2024 года.

Код региона на регистрационном знаке говорит о том, что автомобиль поставлен на учет в Пермском крае.

«Автотор» представил электрический седан А5 под брендом «Амберавто» 19 февраля 2024 года. Первые экземпляры машины были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

