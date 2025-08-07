Показана зспрессо-машина на базе мотора R 18

Лимитированная серия — всего 80 экземпляров, каждый из которых собран с использованием оригинальных деталей крупнейшего оппозитного двигателя BMW. За годы своего существования BMW Motorrad не раз удивляла публику нестандартными решениями, но этот проект вполне может стать вершиной эксцентричности — особенно на кухонной арене. Новинка под названием Big Coffee Boxer — это не просто кофе-машина, а рукотворное произведение, созданное из компонентов знаменитого 1,8-литрового двигателя Big Boxer, установленного на BMW R 18.

© rubmw.ru

Совместная разработка с немецкой компанией ECM, специализирующейся на производстве профессиональных эспрессо-машин, а также мюнхенской обжарочной компанией Dallmayr, воплощает собой редкое сочетание точной инженерии и культа кофе. Вопрос, насколько это логично, отпадает, если вы одинаково цените мощные мотоциклы и безупречный эспрессо.

Важно понимать: это не рекламный трюк. В конструкции используются подлинные элементы огромного двухцилиндрового мотора R 18 — самого мощного оппозитного агрегата, который когда-либо выпускался BMW. Это тот самый двигатель объемом 1802 см3, выдающий 89 л.с. и 163 Н·м крутящего момента.

ECM подошла к делу со всей серьезностью: корпус машины выстроен вокруг реальной формы двигателя. От головок цилиндров до общего силуэта — устройство напоминает не бытовой прибор, а скорее элемент кастомного мотоцикла. Аппарат установлен на специально разработанную металлическую подставку с «парящей» каплесборной решеткой, что придаёт ему скульптурную выразительность, достойную лучших тюнинг-проектов.

Под мотоциклетной внешностью скрывается серьезная кофейная начинка. Машина оснащена легендарной кофейной группой E61, впервые представленной компанией Faema в 1961 году и до сих пор считающейся эталоном среди премиум-брендов. В версии ECM узел дополнен запатентованным заварочным колоколом из нержавеющей стали, обеспечивающим стабильную экстракцию и долговечность.

Ключевые технические особенности:

• Два независимых водяных контура для одновременного приготовления кофе и взбивания молока

• Бесшумный роторный насос

• Цифровой таймер для точного контроля времени экстракции

BMW и ECM подошли к вопросу комплексно — и не ограничились только техникой. Для полноценного кофейного опыта они объединились с одним из старейших и уважаемых обжарщиков Германии — компанией Dallmayr Kaffee oHG. Для новинки был создан специальный бленд под названием Italian Vibe, идеально подходящий для эспрессо, приготовленного с помощью Big Coffee Boxer.

Стоимость устройства составляет $8600. Приобрести его можно исключительно через дилеров ECM из линейки Exclusiv Line в Германии. После того как все 80 экземпляров найдут своих владельцев, выпуск новых партий не планируется.

Безусловно, это решение не для каждого. Однако для ценителей индивидуального подхода, ручной сборки и мотоциклетной эстетики — особенно если в гараже уже стоит кастомный BMW R 18 — это одна из самых оригинальных и функциональных кофемашин в истории. Это не диковинка, а полноценный аппарат, сочетающий редкость, мастерство исполнения и наследие одного из самых знаковых моторов BMW.