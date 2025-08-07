Xiaomi открыла исходный код мощной голосовой ИИ-модели MiDashengLM-7B, предназначенной для управления автомобилями и умными домами.

Модель доступна на платформе Hugging Face с демо и весами, распространяется по лицензии Apache 2.0 и уже демонстрирует превосходные результаты в 22 тестах мультимодальных моделей, обгоняя даже Whisper в задачах вне распознавания речи.

MiDashengLM-7B объединяет голосовое управление, анализ окружающих звуков и музыки, поддерживает 50+ языков и способна распознавать индивидуальных пользователей без активационных слов.

Оснащенная семантическим картированием, она анализирует эмоции и пространственные характеристики звука, что делает ее универсальной для применения в реальном времени в бытовой технике, электромобилях и обучающих системах.

Открытие кода подчеркивает стратегию Xiaomi — развивать экосистему «человек-дом-автомобиль» и конкурировать с западными ИИ-гигантами через открытость.