Почему спокойная езда не панацея от всех бед

Рост цен на топливо и возможное введение штрафа за агрессивное вождение - это еще не все аргументы против лихачества. Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants рассказал "Российской газете", как агрессивная езда влияет на ресурс моторного масла.

Агрессивная манера вождения - резкие разгоны, торможения, работа на высоких оборотах - буквально испытывает моторное масло на прочность. При таком режиме двигатель и масло перегреваются, что резко ускоряет деградацию последнего. Масло теряет защитные свойства, быстрее окисляется и хуже удерживает загрязнения. В итоге масло вырабатывает свой ресурс раньше срока, а в двигателе накапливаются отложения и задиры. При этом даже дорогая синтетика не всегда спасает: например, в пробках или при частых "стартах со светофора" масло может деградировать уже к 5-7 тысяч км, хотя по регламенту рассчитано на 10 тысяч км.

Однако и излишне "ленивая" езда - не панацея. Длительное движение под нагрузкой на низких оборотах (менее 1500-1800 об/мин), например, резкий разгон на высокой передаче без переключения, снижает давление масла. Критические узлы - вкладыши коленвала, распредвалы - могут работать в режиме граничного трения, где масляная пленка слишком тонка для полного разделения поверхностей. К тому же "холодная" эксплуатация без прогрева ведет к образованию конденсата в картере, а это - кислоты. Как результат - коррозия.

Оптимальное решение - баланс. Двигателю полезны кратковременные нагрузки в среднем диапазоне оборотов (2000-3000 об/мин): масло прокачивается по маслосистеме и очищается от загрязнений. Вообще для интенсивной городской эксплуатации с частыми пробками я рекомендую сокращать межсервисный интервал на 20-30% и выбирать масла на синтетической базовой основе соответствующее требованиям современных стандартов и допусков. Помните: масло - как кровь для мотора. Качественное масло и разумный стиль вождения - продлевают жизнь мотору как утренняя зарядка сердечно-сосудистой системе, - отмечает эксперт.