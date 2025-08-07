Автоэксперт назвал способы для снижения риска появления ржавчины на машине

Автоэксперт Попов: воск поможет снизить риск появления ржавчины на машине
Водителям стоит своевременно обрабатывать автомобиль антикоррозийными средствами, чтобы снизить риск появления ржавчины на нем. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
Так, он посоветовал заказать антикоррозийную обработку кузова и его нижней части в специализированном центре после покупки машины. Кроме того, можно самостоятельно проводить обработку воском.
«Это можно сделать на большинстве моек самообслуживания: там это заключительная операция, за которую нужно немного доплатить. Воск покрывает кузов тонкой жирной пленкой, которая позволяет снизить воздействие внешних факторов, которые вызывают коррозию, – различных песчинок, влаги и так далее», — отметил Попов.
Директор бизнес-юнита ПЭК: TECH — направления по работе со складской техникой и маркетплейса автозапчастей Станислав Чекмарев до этого говорил, что водителям после поездки в ливень или грозу важно тщательно осмотреть автомобиль, чтобы вовремя выявить возможные повреждения. По его словам, в первую очередь стоит уделить внимание крыше, капоту, багажнику и лобовому стеклу. Он предупредил, что даже маленькие сколы от града могут в будущем стать трещиной.
