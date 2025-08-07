Бывший Range Rover Supercharged королевы Англии выставили на торги

На торгах, которые организует аукционный дом Iconic Auctioneers, будет выставлен на продажу уникальный автомобиль Range Rover 2006 года выпуска, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II. Этот внедорожник отличается от других моделей марки рядом уникальных особенностей как в экстерьере, так и в интерьере.

© Российская Газета

Кроме того, согласно информации, предоставленной организаторами аукциона, это единственный Range Rover с 4,2-литровым двигателем V8 с турбонаддувом, который когда-либо был в автопарке Её Величества.

Его планируют продать за сравнительно небольшую сумму - от 50 до 70 тысяч фунтов (примерно от 66,5 до 93 тысяч долларов).

Range Rover окрашен в цвета, традиционные для королевского гаража: темно-зеленый кузов и песочный салон. Под капотом 4,2-литровый двигатель V8, развивающий 390 л.c В паре с ним трудится 6-ступенчатая АКПП фирмы ZF. В автопарке Елизаветы II внедорожник прослужил два года и проехал более 190 тысяч километров, оставаясь в отличном состоянии.

Отличительная особенность машины- статуэтка собаки с фазаном в зубах на капоте. Для удобства посадки и высадки добавлены подножки. Также установлена перегородка между салоном и багажником, чтобы перевозить питомцев. Елизавета Вторая была страстной собачницей и всегда брала с собой своих любимых корги.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что уникальный кабриолет на базе Range Rover Pegas пустят с молотка в США.