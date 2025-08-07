В РФ продают Kia Ceed 2012 года за 1 млн рублей

В Москве на продажу выставили синий хэтчбек Kia Ceed 2012 года. За 13 лет пробег автомобиля - чуть больше 11 тысяч километров.

Владелец отметил, что эксплуатация авто осуществлялась исключительно в летний период: на машине ездил на дачу дедушка, который является единственным владельцем "Сида" по ПТС.

Автомобиль оснащён живучим мотором 1,6 мощностью 125 л.с. и ресурсным гидроавтоматом.

В комплектации есть ЭСП, электрозеркала, кондиционер, подогрев передних сидений, штатная магнитола, мультируль, полноразмерная запаска и штатный набор инструментов для замены колёс.

У автомобиля были локальные подкрасы и ремонт лобового вследствие попадания камней - все работы выполнены по полису каско.

Судя по VIN, авто выпущен на калининградском заводе "Автотор".

За практически новый автомобиль продавец назначил цену 1 050 000 рублей, указав, что никакого торга не принимает. Для сравнения, за эти деньги можно купить разве что новую Lada Granta в средней комплектации, но с механической коробкой передач.