Цены на новые и подержанные авто в РФ пошли вниз впервые за пять лет

По итогам шести месяцев 2025 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России составила 3,14 миллиона рублей. В то же время цена на подержанные машины за тот же период достигла 1,14 миллиона рублей.

Специалисты аналитического агентства "Автостат" обращают внимание на то, что после нескольких лет непрерывного роста цен, который наблюдался с 2020 по 2024 год, наметилась тенденция к их снижению. В частности, по сравнению с первым полугодием прошлого года медианная стоимость нового легкового автомобиля снизилась на 2%, а подержанного - на 3%.

Несмотря на отрицательную динамику, медианная цена новых автомобилей второй год подряд остается выше отметки в 3 миллиона рублей. В то же время на вторичном рынке этот показатель третий год подряд превышает 1 миллион рублей.

В агентстве уточнили, что при расчете средней стоимости для новых легковых автомобилей учитываются рекомендованные дистрибьюторами цены и объемы продаж по каждой модели с учетом различных модификаций. Для автомобилей с пробегом цена рассчитывается на основе объемов рынка по модели и году выпуска.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что цены на новые китайские авто идут вниз пятый месяц подряд.