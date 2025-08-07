Kia, BMW и Mercedes признаны лидерами по количеству дилеров в РФ

В 2022 году многие автокомпании покинули российский рынок, но сохранили некоторые активы. В их числе - дилерские центры. Глава "Автостата" Сергей Целиков подсчитал, у каких брендов сколько дилеров продолжают функционировать.

© Российская Газета

Лидером оказалась марка Kia. По состоянию на 1 июля 2025 году интересы её клиентов представляли 87 дилеров. В середине 2022 года их насчитывалось около двухсот.

На втором месте по сохраненным дилерским контрактам оказалась марка BMW - действуют 40 компаний. Тремя годами ранее был 61 дилер. Mercedes-Benz - третий: 31 и 72 дилерских контракта соответственно.

По 29 контрактов сохранилось у Hyundai, Mazda, Suzuki. И у корейского бренда сокращение более чем впечатляющее: три года назад марку представляли 192 дилера. У японских марок было по 68 и 61 дилеру соответственно.

Toyota скатилась со 112 до 26 дилеров, у Citroen, Porsche и Subaru их осталось по 14 штук.

Целиков отметил, что подсчитанные дилеры обеспечивают сервис и поставку запчастей, но не занимаются реализацией новых авто, хотя у многих из них в шоу-румах стоят машины, ввезенные по параллельному импорту.