Названы плюсы и минусы Suzuki Solio

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев протестировал Suzuki Solio и рассказал о сильных и слабых сторонах автомобиля.

Пятиместный компактный минивэн Suzuki Solio третьего поколения, который импортируется в Россию из Японии, имеет исключительно правостороннее расположение руля. Длина кузова этого автомобиля составляет 3710 мм. Данная модель является полноценным аналогом Mitsubishi Delica D:2.

В РФ доступны варианты с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Мотор у всех вариаций общий - атмосферный K12C объемом 1.2 литра мощностью 91 л. с. При нормальных интервалах обслуживания он почти безотказен.

По мнению эксперта, автомобиль отличается высокой надежностью. Расход топлива составляет от 4 до 6 литров на 100 километров. Зиновьев отметил, что до пробега в 150-200 тысяч километров "японец" не доставляет особых хлопот и практически не ломается.

Однако есть и ряд недостатков. Так, например, подвеска минивэна относительно хрупкая. Из-за особенностей размера колес будет проблематично подобрать нужные шины. Фары, предусмотренные для левостороннего движения, требуют доработки, поскольку создают дискомфорт для водителей встречных автомобилей. Кроме того, владельцы часто жалуются на малоэффективную печку и плохую звукоизоляцию салона.

