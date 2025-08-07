Как не ошибиться при покупке автомобиля с аукциона

Эксперт Коротков: на что следует обратить внимание при покупке авто из-за рубежа

В 2025 году самыми популярными направлениями привоза автомобилей остаются Япония и Корея.

Покупая авто из этих стран, помимо «зазора» в цене по сравнению с российским рынком, будущий хозяин получает ухоженный автомобиль с минимальным пробегом.

Японцы и корейцы очень педантично относятся к уходу за своими машинами. В этих странах еще и зимы обходятся без применения реагентов, что значительно снижает вероятность коррозии даже у подержанных моделей.

Что касается культуры продаж, то в Японии аукционы – это основной способ реализации подержанных авто. Каждая машина оценивается независимо и получает оценочный лист, который затем используется для торгов. Оценка автомобиля обычно осуществляется по шкале от 1 до 5. И хотя этот процесс кажется достаточно прозрачным, но на самом деле у него есть несколько нюансов.

Мнение эксперта

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG и Likvi.com:

– Чаще всего покупка автомобиля из-за границы осуществляется через посредника, который берет на себя все обязательства. Тут важно выбирать проверенную организацию с хорошими отзывами и реальными фотографиями в соц. сетях или на сайте.

Недобросовестные компании могут подменять оригинальные оценочные листы, что ведет к подлогу информации о состоянии автомобиля. Перевод этих документов требует высокой квалификации и знания особенностей оценивания. В результате покупатель может получить машину с гораздо большим количеством скрытых дефектов, чем заявлено по документации.

Сами оценки играют важную роль на аукционе. Например, оценка «S» означает, что автомобиль находится в идеальном состоянии с пробегом до 1000 км. Однако подобные лоты редко уходят на российский рынок.

Мы рекомендуем рассматривать только экземпляры с рейтингом «5» и «4.5». «4.5» означает, что автомобиль может иметь небольшие царапины или вмятины, но в целом остается в хорошем состоянии. И, напротив, следует избегать лотов с оценками типа R1, RВ или RA –такие автомобили побывали в серьезной аварии, от которой появились скрытые дефекты или изменена геометрия кузова.

Что дальше?

Даже если удалось найти надежного посредника, на приемку автомобиля во Владивостоке стоит нанять профессионального автоподборщика, отмечает эксперт. Это поможет провести тщательную диагностику машины. Важно сверить техническое состояние автомобиля с документацией и дефектами, заявленными в оценочном листе. Также обязательно попросите зафиксировать процесс осмотра на видеокамеру.

Особое внимание следует уделить транспортировке автомобиля по территории России. Многие покупатели, пытаясь сэкономить, выбирают частных перевозчиков, не учитывая, что во время перегонки неизбежны мелкие повреждения, такие как царапины на кузове или повреждения колес.

Лучшим вариантом для перегона в точку назначения остается автовоз. Средняя стоимость доставки автомобиля из Владивостока в Москву через автовоз обычно составляет от 180 до 200 тысяч рублей.