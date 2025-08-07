Почему барабанные тормоза все еще применяют в автомобилях

Эксперты рассказали, почему производители не отказываются от барабанных тормозов

Несмотря на распространение более современных дисковых аналогов, эта система, изобретенная более века назад, продолжает использоваться даже в электромобилях, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Внутри металлического барабана, закрепленного на ступице колеса, находятся колодки.

При нажатии на педаль тормоза гидравлические цилиндры раздвигают их, прижимая к внутренней поверхности барабана, что и замедляет автомобиль.

Дисковые тормоза устроены иначе: суппорт сжимает колодки с обеих сторон вращающегося диска. Такая система эффективнее отводит тепло, быстрее реагирует и лучше справляется с экстренным торможением.

Почему автопроизводители не отказываются от барабанов?

Несмотря на меньшую эффективность, производство барабанов дешевле, что особенно важно для бюджетных моделей. Например, на задней оси Renault Logan или Volkswagen Polo они помогают снизить стоимость автомобиля без серьезного ущерба для безопасности.

Ресурс колодок может достигать 100 000–150 000 км, а сами барабаны служат до 300 000 км – в 2–3 раза дольше дисковых аналогов.

Закрытая конструкция предотвращает попадание песка, воды и реагентов. В электромобилях, таких как VW ID.3 или Audi Q4 e-tron, барабанные тормоза почти не изнашиваются благодаря рекуперативному торможению.

Таким образом, барабанные тормоза остаются востребованными в коммерческом транспорте, бюджетных авто и даже современных электрокарах. Их главные козыри – надежность, дешевизна и неприхотливость.