Чем грозит удаление катализатора и действительно ли это необходимо

Сегодня многие автосервисы предлагают услугу по удалению каталитического нейтрализатора, обещая снижение расхода топлива и улучшение работы двигателя. Однако, по мнению издания Pravda.Ru, такое решение может привести не только к выгоде, но и к непредвиденным расходам.

Катализатор играет важную роль в системе выпуска отработавших газов, снижая количество вредных веществ, попадающих в атмосферу. Внутри него происходят химические реакции, которые преобразуют опасные соединения в менее вредные с использованием драгоценных металлов, нанесенных на внутренние поверхности. Существуют керамические и металлические катализаторы: первые более доступны по цене, но менее долговечны, вторые - более надёжны, но дороже.

Со временем данный узел изнашивается, может засориться или разрушиться. Это приводит к снижению мощности, увеличению расхода топлива и сбоям в работе системы управления. В некоторых случаях двигатель может даже не запуститься. Замена катализатора - дорогостоящая процедура, поэтому часто предлагается удалить его и установить "обманку". Это позволяет восстановить работу двигателя и избежать больших затрат, но увеличивает уровень вредных выбросов.

С точки зрения закона, в России нет прямого запрета на использование автомобиля без катализатора. Однако его отсутствие может стать причиной отказа в прохождении технического осмотра, поскольку машина должна соответствовать экологическим стандартам.

Автосервисы в свою очередь могут быть заинтересованы в удалении нейтрализаторов из-за содержания в них драгоценных металлов, которые можно переработать и выгодно продать. В результате некоторые СТО могут преувеличивать проблемы, чтобы получить дополнительную выгоду.

