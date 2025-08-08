В России начали дорожать шины

За последний месяц на российском рынке начали расти цены на покрышки для легковушек премиальных брендов. Как говорится в исследовании маркетингового агентства НАПИ, сильнее всего подорожали всесезонные шины — на 5,9%. Документ имеется в распоряжении Quto.ru.

Помимо этого, за тот же период цены на «лето» увеличились на 3,8%, на зимние — на 0,2%. Эксперты, однако, отмечают, что именно зимние шины выросли в стоимости сильнее других: за год они стали дороже на 19,6%.

Одновременно уточняется, что в июле 2025 года самыми дорогими покрышками оказались летние со средней стоимостью 30,2 тысячи рублей. За «зиму» автомобилистам придётся отдать 28,1 тысячи рублей, за всесезонку — 23,1 тысячи.

