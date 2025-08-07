Тест-драйв Lada Iskra: долгожданная российская новинка
В последние годы главный автозавод страны не слишком-то баловал нас громкими новинками, но в 2025-м сначала состоялся первый публичный показ кроссовера Lada Azimut, а спустя всего 2 месяца после премьеры «Азимута» на Петербургском международном экономическом форуме в руках редактора Quto оказался ключ от другой важной модели – Iskra. Причем это не прототип – она уже выпускается и продается. Станет ли она хитом?
Откуда появилась Lada Iskra
Изначально Iskra задумывалась как замена устаревшему семейству Granta, но в современных реалиях она оказалась слишком дорогой, чтобы исключить из производственной программы самую популярную машину в стране. По итогам июля 2025 года Granta не просто в очередной раз оказалась на первой строчке хит-парада новых моделей, но и почти вдвое опередила «Весту»!
О рыночных успехах «Искры» мы узнаем через несколько месяцев, а по габаритам она оказалась между «Грантой» и «Вестой». При длине 4333 мм новинка всего на 65 мм превосходит «Гранту», но колесная база значительно больше (2603 мм), поэтому сзади наконец-то смогут нормально разместиться и три взрослых человека ростом выше среднего.
Да, их может быть действительно трое. Спинка дивана отформована так, что сидящий по центру не станет жаловаться на нелегкую судьбу (во всяком случае, при коротких поездках), да и откидного подлокотника в «Искре» нет. А еще она… шире, чем Vesta! Пусть и всего на 13 мм. Багажник у «Искры» тоже больше, хоть и на эфемерные 20 литров (у седана – 500 л вместо 480 у «Весты»). Отсек – правильной формы, практически без выступающих элементов, на внутренней панели крышки есть ручка. Сбоку – глубокая ниша (например, для канистры с «незамерзайкой»), в подполье – полноразмерное запасное колесо на 15-дюймовом «штампе» и органайзер.
Уроки французского
Неспроста мы начали рассказ об «Искре» с задних сидений и багажника. По характерным формам, а также средней стойке кузова в машине можно узнать… Renault Logan третьего поколения. И это не плагиат. Iskra создавалась еще при участии прежних партнёров из Renault, поэтому в ее основе – зарубежная платформа CMF-B, права на использование которой (а заодно – и производственная линия со всей оснасткой) остались у «АвтоВАЗа».
Но в Тольятти внесли в конструкцию свыше тысячи изменений и адаптировали её под использование отечественных двигателей. Серьезное внимание уделили безопасности – кузов на 52% состоит из высокопрочных сталей, усилена несущая структура, в ходе разработки проведено 84 краш-теста (в том числе, 53 виртуальных, где распределение нагрузки при различных ударах рассчитывал компьютер).
В результате машина прошла испытания по методике ARCAP на максимальные 4 звезды, а в базовой комплектации есть не только фронтальные подушки безопасности (впрочем, других у «Искры» пока и вовсе нет), но и системы ABS, ESC, а также звуковое напоминание о непристегнутых ремнях и мониторинг давления в шинах.
Головная боль многих владельцев автомобилей из Тольятти – это низкая коррозионная стойкость, доставляющая немало хлопот при эксплуатации в крупных городах, залитых противогололедными реагентами, или в регионах, где на дороги высыпают много соли. Не секрет, что Granta быстро покроется рыжими пятнами, если вовремя не закрашивать сколы и царапины. Lada обещает, что ничего подобного в «Искре» не будет. Все наружные панели кузова оцинкованы, исключение – только крыша (поэтому сколы над лобовым стеклом лучше не игнорировать). Поверить им можно – те же «Логаны» годами не гниют при условии, что металл заводской.
Ставка на молодежную аудиторию
Впрочем, Lada не слишком «подсвечивает» адаптацию к российским условиям, хотя и рассказывает, что в ходе испытаний прототипы «Искры» накрутили в разных климатических зонах свыше полутора миллионов километров. Есть у машины и полный зимний пакет с обогревом лобового стекла, руля, передних и задних сидений.
Основной упор – на дизайн. Яркие цвета, включая красный «Фламенко» и оранжевый «Табаско» (зарезервированный эксклюзивно под версию SW Cross), полированные 16-дюймовые колеса и светодиодные ходовые огни должны привлекать в дилерские центры молодую аудиторию. По задумке маркетологов, именно Iskra для многих станет следующим шагом после «Гранты».
Первый тест премиальной линейки Exlantix
Не потому ли уже в стандартное оснащение входит поддержка телематического приложения Lada Connect Start? На экране смартфона можно выяснить, где находится машина, по каким маршрутам она ездила, с каким расходом топлива. Система даже ставит оценки водителю!
Пока Lada Connect Start несёт только информационную функцию, но в будущем «прикрутят» и дистанционный запуск двигателя, и включение подогрева сидений, лобового стекла и руля. Возможно, модернизации подвергнется и мультимедийный комплекс Lada EnjoY Evo.
Хотя претензия к системе только одна – по краям от 8-дюймового экрана слишком много неиспользуемого пространства. Экран быстро и точно отзывается на касания, демонстрирует хорошую «картинку», а главный плюс – наличие встроенных сервисов «Яндекса»: навигатора, музыки и Алисы. Она обучена не только базовым командам, но и может принимать активное участие в диалоге. Например, честно рассказывает о плюсах и минусах «Искры», называя в числе последних жесткий пластик в отделке интерьера.
Не обманывает – салон действительно сплошь покрыт твердыми поверхностями, но отторжения это не вызывает. Дизайн панелей приятен глазу, перед водителем – классический щиток с круглыми приборами (есть и цифровой спидометр), а руль здесь и вовсе от «Весты».
Сиденья простенькие, но уже в базовую комплектацию входит регулировка по высоте, которая позволяет опустить кресло практически на пол. А руль можно вытянуть на себя. Так что рослые водители смогут здесь устроиться удобно. Но верхние точки крепления ремней безопасности зафиксированы жестко. За что эта Lada заслуживает высокую оценку – так это за обилие в салоне отделений для мелких вещей. На центральном тоннеле – три глубоких подстаканника, перед пассажиром – огромный «бардачок», во всех дверях есть карманы. Сзади – не только кнопки подогрева, но и две USB-розетки.
Как едет Lada Iskra
Об этом много рассказывать не хочется. Под капотом (с пневмоупорами!) – хорошо знакомые «вазовские» двигатели объемом 1,6 литра. Базовый восьмиклапанный агрегат выдает 90 л.с. и 143 Н·м крутящего момента и сочетается с 5-ступенчатой «механикой».
Но нам выкатили машины в топ-версии Techno, которые оснащаются 16-клапанным 106-сильным двигателем. На выбор – коробки передач от «восточных партнеров»: 6-ступенчатая «механика» и вариатор.
«Гранты» с «шеснарями» разгоняются довольно шустро, однако Lada Iskra Techno и «механикой» весит минимум 1293 кг, поэтому 106 «лошадок» ей уже мало. Сама коробка работает классно – переключается мягко, а передаточные числа подобраны так, что можно смело трогаться со второй ступени. Да и расход небольшой – на магистральных 130 км/ч стрелка тахометра добирается только до отметки в 3 тысячи оборотов, поэтому Lada Iskra на трассе может легко укладываться в 7 л/100 км.
Но разгон до сотни составляет 12,6 секунды – и это самая быстрая Iskra! Максимальная скорость – 177 км/ч. Кроме того, охоту ехать активно отбивают и вялые отклики на педаль газа – из-за сертификации по нормам «Евро-6» на «Искры» ставят дополнительный каталитический нейтрализатор.
Так что лучше предпочесть вариатор. Диапазон передаточных чисел у него шире, поэтому обороты на тех же 130 км/ч будут ниже, да и в городе он неплох – машина трогается плавно и не дергается в пробках. Но придется смириться со скромной динамикой: 13,8 секунды до сотни и 168 км/ч максимальной скорости.
А шасси-то неплохое, явно хочется мотор помощнее! Жесткий кузов и широкие колеи обеспечивают «Искре» отличную устойчивость в поворотах, она быстро реагирует на действия рулем, а при превышении скорости на дуге мягко соскальзывает наружу. Система ESC при этом не препятствует активной езде, вмешиваясь лишь тогда, когда уже действительно «надо». На удивление неплоха шумоизоляция – в этом отношении Iskra едва ли не превосходит «Весту». Ветер перебивает шорох шин лишь на высоких скоростях, а общую комфортную обстановку нарушают лишь вопли двигателя при интенсивных разгонах.
Хороша и плавность хода – в отличие от той же «Весты», Iskra лучше сглаживает неровности с острыми краями, а подвеска не громыхает на люках и заплатках. Но это справедливо только для базовых седанов и универсалов – SW Cross по плохим дорогам едет бесцеремонно, исправно транслируя в салон информацию о состоянии покрытия.
Все потому, что подвеска «Кросса» отличается – более длинные и жесткие пружины увеличили клиренс со 170 до 200 мм, перенастроены амортизаторы. Также здесь установлены другие шины – Pirelli Cinturato P7 размерности 205/60 R16 (вместо Pirelli Cinturato P1 «вестовского» размера 195/55 R16 у обычных «Искр»). Из-за них пришлось даже поменять передаточное отношение главной передачи – 4.3 против 3.9.
Сколько стоит Lada Iskra
По ценам Lada Iskra оказалась ближе к «Весте», чем к «Гранте», но это логично – она и по потребительским качествам не слишком отстает от более статусной модели. Седан в комплектации Comfort и с 90-сильным двигателем стоит 1 249 000 рублей, причем в стандартное оснащение входят не только уже перечисленные выше ABS, ESC и фронтальные подушки безопасности, но и датчики света и дождя.
Однако кондиционер и подогрев сидений есть только в следующей комплектации Life за 1 319 000 рублей. А минимальная цена на «Искру» со 106-сильным двигателем вариатором приближается к полутора миллионам – 1 469 000 рублей.
Флагманское исполнение Techno доступно исключительно с 16-клапанными двигателями – седан с «механикой» стоит 1 569 000 рублей, с вариатором – на 90 тысяч дороже. Интересно, что универсалы Lada Iskra SW пока продаются только в комплектации Enjoy по цене от 1 499 000 рублей (с 8-клапанным мотором).
А самая дорогая Lada Iskra – это универсал SW Cross с увеличенным клиренсом и «внедорожным» обвесом из черного пластика. Вилка цен – от 1 629 000 рублей за машину со 106-сильным мотором и «механикой» в комплектации Enjoy до 1 799 000 рублей за SW Cross Techno с вариатором.
Поэтому в Тольятти пока осторожно оценивают перспективы «Искры», понимая, что она «отъест» больше покупателей у «Весты», чем у «Гранты». Но, несмотря на это, Lada уже заявляет, что часть машин будет выпущена на заводе в Санкт-Петербурге (где собирали кроссоверы XCite). Значит, надеются на достаточно хороший спрос.