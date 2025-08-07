Тест-драйв Lada Iskra: долгожданная российская новинка

В последние годы главный автозавод страны не слишком-то баловал нас громкими новинками, но в 2025-м сначала состоялся первый публичный показ кроссовера Lada Azimut, а спустя всего 2 месяца после премьеры «Азимута» на Петербургском международном экономическом форуме в руках редактора Quto оказался ключ от другой важной модели – Iskra. Причем это не прототип – она уже выпускается и продается. Станет ли она хитом?

© Quto.ru

Откуда появилась Lada Iskra

Изначально Iskra задумывалась как замена устаревшему семейству Granta, но в современных реалиях она оказалась слишком дорогой, чтобы исключить из производственной программы самую популярную машину в стране. По итогам июля 2025 года Granta не просто в очередной раз оказалась на первой строчке хит-парада новых моделей, но и почти вдвое опередила «Весту»!

О рыночных успехах «Искры» мы узнаем через несколько месяцев, а по габаритам она оказалась между «Грантой» и «Вестой». При длине 4333 мм новинка всего на 65 мм превосходит «Гранту», но колесная база значительно больше (2603 мм), поэтому сзади наконец-то смогут нормально разместиться и три взрослых человека ростом выше среднего.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Да, их может быть действительно трое. Спинка дивана отформована так, что сидящий по центру не станет жаловаться на нелегкую судьбу (во всяком случае, при коротких поездках), да и откидного подлокотника в «Искре» нет. А еще она… шире, чем Vesta! Пусть и всего на 13 мм. Багажник у «Искры» тоже больше, хоть и на эфемерные 20 литров (у седана – 500 л вместо 480 у «Весты»). Отсек – правильной формы, практически без выступающих элементов, на внутренней панели крышки есть ручка. Сбоку – глубокая ниша (например, для канистры с «незамерзайкой»), в подполье – полноразмерное запасное колесо на 15-дюймовом «штампе» и органайзер.

Уроки французского

Неспроста мы начали рассказ об «Искре» с задних сидений и багажника. По характерным формам, а также средней стойке кузова в машине можно узнать… Renault Logan третьего поколения. И это не плагиат. Iskra создавалась еще при участии прежних партнёров из Renault, поэтому в ее основе – зарубежная платформа CMF-B, права на использование которой (а заодно – и производственная линия со всей оснасткой) остались у «АвтоВАЗа».

Но в Тольятти внесли в конструкцию свыше тысячи изменений и адаптировали её под использование отечественных двигателей. Серьезное внимание уделили безопасности – кузов на 52% состоит из высокопрочных сталей, усилена несущая структура, в ходе разработки проведено 84 краш-теста (в том числе, 53 виртуальных, где распределение нагрузки при различных ударах рассчитывал компьютер).

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

В результате машина прошла испытания по методике ARCAP на максимальные 4 звезды, а в базовой комплектации есть не только фронтальные подушки безопасности (впрочем, других у «Искры» пока и вовсе нет), но и системы ABS, ESC, а также звуковое напоминание о непристегнутых ремнях и мониторинг давления в шинах.

Головная боль многих владельцев автомобилей из Тольятти – это низкая коррозионная стойкость, доставляющая немало хлопот при эксплуатации в крупных городах, залитых противогололедными реагентами, или в регионах, где на дороги высыпают много соли. Не секрет, что Granta быстро покроется рыжими пятнами, если вовремя не закрашивать сколы и царапины. Lada обещает, что ничего подобного в «Искре» не будет. Все наружные панели кузова оцинкованы, исключение – только крыша (поэтому сколы над лобовым стеклом лучше не игнорировать). Поверить им можно – те же «Логаны» годами не гниют при условии, что металл заводской.

Ставка на молодежную аудиторию

Впрочем, Lada не слишком «подсвечивает» адаптацию к российским условиям, хотя и рассказывает, что в ходе испытаний прототипы «Искры» накрутили в разных климатических зонах свыше полутора миллионов километров. Есть у машины и полный зимний пакет с обогревом лобового стекла, руля, передних и задних сидений.

Основной упор – на дизайн. Яркие цвета, включая красный «Фламенко» и оранжевый «Табаско» (зарезервированный эксклюзивно под версию SW Cross), полированные 16-дюймовые колеса и светодиодные ходовые огни должны привлекать в дилерские центры молодую аудиторию. По задумке маркетологов, именно Iskra для многих станет следующим шагом после «Гранты».

© Lada

Не потому ли уже в стандартное оснащение входит поддержка телематического приложения Lada Connect Start? На экране смартфона можно выяснить, где находится машина, по каким маршрутам она ездила, с каким расходом топлива. Система даже ставит оценки водителю!

Пока Lada Connect Start несёт только информационную функцию, но в будущем «прикрутят» и дистанционный запуск двигателя, и включение подогрева сидений, лобового стекла и руля. Возможно, модернизации подвергнется и мультимедийный комплекс Lada EnjoY Evo.

Хотя претензия к системе только одна – по краям от 8-дюймового экрана слишком много неиспользуемого пространства. Экран быстро и точно отзывается на касания, демонстрирует хорошую «картинку», а главный плюс – наличие встроенных сервисов «Яндекса»: навигатора, музыки и Алисы. Она обучена не только базовым командам, но и может принимать активное участие в диалоге. Например, честно рассказывает о плюсах и минусах «Искры», называя в числе последних жесткий пластик в отделке интерьера.

Не обманывает – салон действительно сплошь покрыт твердыми поверхностями, но отторжения это не вызывает. Дизайн панелей приятен глазу, перед водителем – классический щиток с круглыми приборами (есть и цифровой спидометр), а руль здесь и вовсе от «Весты».

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Сиденья простенькие, но уже в базовую комплектацию входит регулировка по высоте, которая позволяет опустить кресло практически на пол. А руль можно вытянуть на себя. Так что рослые водители смогут здесь устроиться удобно. Но верхние точки крепления ремней безопасности зафиксированы жестко. За что эта Lada заслуживает высокую оценку – так это за обилие в салоне отделений для мелких вещей. На центральном тоннеле – три глубоких подстаканника, перед пассажиром – огромный «бардачок», во всех дверях есть карманы. Сзади – не только кнопки подогрева, но и две USB-розетки.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Как едет Lada Iskra

Об этом много рассказывать не хочется. Под капотом (с пневмоупорами!) – хорошо знакомые «вазовские» двигатели объемом 1,6 литра. Базовый восьмиклапанный агрегат выдает 90 л.с. и 143 Н·м крутящего момента и сочетается с 5-ступенчатой «механикой».

Но нам выкатили машины в топ-версии Techno, которые оснащаются 16-клапанным 106-сильным двигателем. На выбор – коробки передач от «восточных партнеров»: 6-ступенчатая «механика» и вариатор.

«Гранты» с «шеснарями» разгоняются довольно шустро, однако Lada Iskra Techno и «механикой» весит минимум 1293 кг, поэтому 106 «лошадок» ей уже мало. Сама коробка работает классно – переключается мягко, а передаточные числа подобраны так, что можно смело трогаться со второй ступени. Да и расход небольшой – на магистральных 130 км/ч стрелка тахометра добирается только до отметки в 3 тысячи оборотов, поэтому Lada Iskra на трассе может легко укладываться в 7 л/100 км.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Но разгон до сотни составляет 12,6 секунды – и это самая быстрая Iskra! Максимальная скорость – 177 км/ч. Кроме того, охоту ехать активно отбивают и вялые отклики на педаль газа – из-за сертификации по нормам «Евро-6» на «Искры» ставят дополнительный каталитический нейтрализатор.

Так что лучше предпочесть вариатор. Диапазон передаточных чисел у него шире, поэтому обороты на тех же 130 км/ч будут ниже, да и в городе он неплох – машина трогается плавно и не дергается в пробках. Но придется смириться со скромной динамикой: 13,8 секунды до сотни и 168 км/ч максимальной скорости.

А шасси-то неплохое, явно хочется мотор помощнее! Жесткий кузов и широкие колеи обеспечивают «Искре» отличную устойчивость в поворотах, она быстро реагирует на действия рулем, а при превышении скорости на дуге мягко соскальзывает наружу. Система ESC при этом не препятствует активной езде, вмешиваясь лишь тогда, когда уже действительно «надо». На удивление неплоха шумоизоляция – в этом отношении Iskra едва ли не превосходит «Весту». Ветер перебивает шорох шин лишь на высоких скоростях, а общую комфортную обстановку нарушают лишь вопли двигателя при интенсивных разгонах.

Хороша и плавность хода – в отличие от той же «Весты», Iskra лучше сглаживает неровности с острыми краями, а подвеска не громыхает на люках и заплатках. Но это справедливо только для базовых седанов и универсалов – SW Cross по плохим дорогам едет бесцеремонно, исправно транслируя в салон информацию о состоянии покрытия.

Все потому, что подвеска «Кросса» отличается – более длинные и жесткие пружины увеличили клиренс со 170 до 200 мм, перенастроены амортизаторы. Также здесь установлены другие шины – Pirelli Cinturato P7 размерности 205/60 R16 (вместо Pirelli Cinturato P1 «вестовского» размера 195/55 R16 у обычных «Искр»). Из-за них пришлось даже поменять передаточное отношение главной передачи – 4.3 против 3.9.

© Lada

Сколько стоит Lada Iskra

По ценам Lada Iskra оказалась ближе к «Весте», чем к «Гранте», но это логично – она и по потребительским качествам не слишком отстает от более статусной модели. Седан в комплектации Comfort и с 90-сильным двигателем стоит 1 249 000 рублей, причем в стандартное оснащение входят не только уже перечисленные выше ABS, ESC и фронтальные подушки безопасности, но и датчики света и дождя.

Однако кондиционер и подогрев сидений есть только в следующей комплектации Life за 1 319 000 рублей. А минимальная цена на «Искру» со 106-сильным двигателем вариатором приближается к полутора миллионам – 1 469 000 рублей.

Флагманское исполнение Techno доступно исключительно с 16-клапанными двигателями – седан с «механикой» стоит 1 569 000 рублей, с вариатором – на 90 тысяч дороже. Интересно, что универсалы Lada Iskra SW пока продаются только в комплектации Enjoy по цене от 1 499 000 рублей (с 8-клапанным мотором).

А самая дорогая Lada Iskra – это универсал SW Cross с увеличенным клиренсом и «внедорожным» обвесом из черного пластика. Вилка цен – от 1 629 000 рублей за машину со 106-сильным мотором и «механикой» в комплектации Enjoy до 1 799 000 рублей за SW Cross Techno с вариатором.

Поэтому в Тольятти пока осторожно оценивают перспективы «Искры», понимая, что она «отъест» больше покупателей у «Весты», чем у «Гранты». Но, несмотря на это, Lada уже заявляет, что часть машин будет выпущена на заводе в Санкт-Петербурге (где собирали кроссоверы XCite). Значит, надеются на достаточно хороший спрос.