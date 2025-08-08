Тест-драйв Foton Tunland G7

Пикапы всегда демонстрируют определенный дуализм: с одной стороны, это все же грузовички, а с другой – вполне легковые автомобили, особенно если они оснащены двухрядными кабинами. Чего в Foton Tunland G7 больше – практичного грузовика или комфорта легковушки? Чтобы узнать точный ответ, нужно на нем поездить. Что мы и сделали, причем – с удовольствием.

© Колеса.ру

Пикапы Foton Tunland засветились на автосалоне 2011 года в Пекине, в 2012-м в рамках Московского международного салона их продемонстрировали российской публике. Официальные продажи стартовали только в 2017 году, и в прессе пикапы получили неплохие отзывы. Несмотря на это, продажи оказались очень далеки от желаемых значений. Это касалось и пикапов Tunland, и построенных на той же базе рамных внедорожников Sauvana. В итоге в 2020 году Foton убрал эти модели с российского рынка, оставив только грузовики. Впрочем, изгнание получилось не слишком долгим: осенью 2023 года пикапы вновь официально появились в России.

Большая семерка

Итак, осенью 2023 года в России вновь стартовали продажи среднеразмерного пикапа Tunland со сдвоенной кабиной. Это новая модель, построенная на оригинальной рамной платформе P3. Общие пропорции и очертания остались прежними, но оформление передней части теперь совершенно другое.

Вместо массивной хромированной поперечной балки с эмблемой – крупный, на всю облицовку, логотип Foton. Все остальные элементы – две поперечные балки и простая геометрическая решетка за ними – черные. Фары утратили изначальную «раскосость» и сопряжены с шестиугольной рамкой облицовки тоже черного цвета. Головная светотехника прожекторного типа, но с галогенными источниками. Вроде бы это не слишком модно, зато поменять лампочку не составляет никаких проблем, даже если такая необходимость возникла далеко от цивилизации. Бампер теперь полностью окрашен в цвет кузова. Это несколько повышает его уязвимость при контакте с препятствиями, но от контакта с грунтом его защищает размещенный под бампером дополнительный элемент, окрашенный в черный цвет. Противотуманные фары поменяли очертания, а над ними в ряд разместилась цепочка дневных ходовых огней.

С боковых поверхностей передних крыльев исчезли небольшие «жабры». Нижние части дверей защищают пластиковые накладки, также окрашенные в цвет кузова, а за предотвращение контактов порогов с препятствиями отвечают подножки, которые входят в штатное оснащение. Откидной задний борт прикрыт пластиковой накладкой с крупным логотипом, а фонари практически вписаны в задние крылья.

Задний бампер из неокрашенного пластика выглядит вполне надежной защитой. В средней его части есть выемка под номерной знак, которая одновременно служит ступенькой, облегчающей доступ к размещенному на платформе грузу в ситуациях, когда вы по каким-то причинам не хотите откидывать задний борт. Тут есть одна деталь: замок откидного борта не подключен к системе центрального запирания, и чтобы его открыть или закрыть, нужно выколупать ключ из брелока. Зато на откидной борт можно грузить тяжелые вещи без особой опаски, а также использовать его в качестве скамейки – борт рассчитан на нагрузку в 200 кг, и удерживает его в горизонтальном положении надежная система подвижных кронштейнов.

Грузите апельсины бочками

Внутренняя поверхность грузовой площадки покрыта специальной пластиковой защитой, и это – штатное оснащение всех комплектаций. Естественно, перевозимый груз нужно как-то крепить. Для этого внутри есть четыре такелажные петли по углам грузовой площадки, а снаружи – четыре мощных крюка. Ну а во-вторых, груз нужно как-то защищать и от непогоды, и от злоумышленников. Для этого придется ставить либо колпак (который у нас в обиходе совершенно неверно называют кунгом), либо жесткую или роль-крышку, либо хотя бы мягкую шторку. И дистрибьютор, и дилеры Foton предлагают огромный ассортимент подобных аксессуаров для этой модели. Лично мне больше нравятся крышки, превращающие пикап в своего рода седан с багажником объемом 1076 литров, но кому-то больше нравятся «кэбы», которые делают силуэт пикапа похожим на обычный внедорожник. Однако тут есть своя проблема: чтобы добраться до груза у переднего борта, нужно совершать акробатические упражнения. Радикальное решение – кэб с выдвигающимся полом.

Штатно пикап комплектуется только дугой безопасности, которая визуально удлиняет силуэт кабины, и рейлингами на крышу. Последнее особенно удобно, если пикап планируется использовать для дальних путешествий: жесткий бокс на крыше будет исключительно полезен.

Почитателям кнопок

По оформлению, дизайну и материалам интерьера этот пикап ничем не уступает кроссоверу средней ценовой категории. Есть даже внутренние панели «под углепластик». При этом есть и детали, которые сразу намекают, что вы садитесь в утилитарный автомобиль рамной конструкции. Например, массивные ручки на передних стойках, без которых посадка может показаться не слишком удобной даже при наличии узких подножек, не слишком далеко выступающих из-под порогов. Четырехспицевый мультируль со срезанным нижним сегментом на вид более соответствует легковому автомобилю – и по сечению обода, и по наличию эргономических наплывов. Электроприводом оснащено только сиденье водителя, но и профиль, и диапазон перемещений вполне достаточные, тем более что рулевая колонка регулируется и по углу, и по вылету. В первую очередь посадка должна понравиться тем, кто любит вертикальный «командирский» вариант.

Комбинация приборов – с двумя классическими аналоговыми циферблатами и цветным дисплеем между ними. На последнем расположены индикаторы уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.

Эргономика Tunland G7 порадует консерватора, традиционалиста и почитателя добрых старых кнопок. Да, для того, чтобы выставить некоторые настройки, все-таки нужно обращаться к 10-дюймовому тачскрину, но подавляющее большинство важных функций имеют собственные физические органы управления. Единственное, на что хочется посетовать, так это на то, что пиктограммы и надписи на алюминиевых кнопках очень плохо читаются. В темноте они подсвечиваются изнутри, но вот днем что-то на них разглядеть сложно.

В медиасистеме установлен пакет CarBitLink, который позволяет получить на дисплее зеркальное изображение экрана смартфона. Телефоном на Android можно управлять прямо с дисплея. Правда, телефон приходится располагать так, чтобы изображение было горизонтальным и заняло весь экран, иначе все это теряет смысл.

Есть система кругового видеообзора, и для пикапа с его габаритами это очень важно. Разрешение видеокамер и алгоритм формирования общего изображения «вида с высоты птичьего полета» далеки от совершенства, но все же такие возможности есть. Еще одно замечание: для воспроизведения музыки с телефона его каждый раз приходится по новой «прописывать» в системе. Точнее, выбирать на телефоне Foton, а на экране автомобиля – уже сопряженный телефон.

Сам же набор органов управления недвусмысленно свидетельствует о том, что автомобиль снабжен двухступенчатой раздаточной коробкой, причем она умеет не только жестко подключать передний мост в режиме 4H, но и делать это автоматически в случае пробуксовки колес. Есть и еще одна весьма специфическая кнопка, единственная в блоке слева от рулевой колонки. Эта кнопка включает принудительный прожиг сажевого фильтра. Делать это полагается тогда, когда на дисплее приборной панели загорится соответствующий индикатор.

На втором ряду дела обстоят несколько более грустно. Я попробовал сесть «сам за собой» и уперся коленями в спинку переднего сидения. Что поделать: такая проблема есть практически у всех среднеразмерных пикапов, у которых задняя стенка кабины расположена вертикально, перед арками задних колес.

Под подушками задних сидений есть ниши для всяких мелочей. Чтобы ими было удобно пользоваться, подушки снабжены ремешком с крючком, при помощи которых их можно закрепить в поднятом положении.

В городе и за городом

В Tunland G7 на новой платформе появились двухлитровый турбодизель Aucan 4F20TC мощностью 163 л.с. и 8-ступенчатая гидромеханика ZF 8HP50. Эта парочка работает так, что в городе совершенно не чувствуешь себя за рулем неспешного грузовичка: максимальную мощность движок выдает при 4000 об/мин, но, что важно, он охотно крутится до этих оборотов! Уйти первым со светофора, нырнуть в прогал в потоке – никаких проблем.

Несколько хуже обстоят дела в спокойных режимах движения на городских скоростях. Дело в том, что работа блоков управления двигателя и коробки согласована не самым лучшим образом, и для того, чтобы автомобиль всегда двигался именно с той скоростью, с которой ты хочешь, нужно приспосабливаться и привыкать. Чуть-чуть не дожал педаль газа, и машина едет медленнее, чем тебе нужно. В другой раз вроде бы и нажал педаль с точно таким же усилием, а пикап поехал существенно быстрей, чем хотелось. Слегка нажимаешь на педаль – и ничего не происходит, а потом пикап «лежит, лежит, да вдруг как побежит»! Причем при интенсивных ускорениях никаких задержек не происходит.

Есть некоторые претензии и к системе Autohold. В городе с его пробками и светофорами она удобна и полезна, но при трогании с места обязательно происходит рывок, и это раздражает. Собственно, можно тронуться и без рывка, но тогда нужно нажимать на педаль газа не как для обычного и не самого интенсивного старта, а буквально едва касаясь педали.

В целом, и в городе, и на трассе Tunland G7 ведет себя как вполне приличный легковой автомобиль. По крайней мере, в плане динамики. Но жизнь заставляет вспомнить о том, что это пусть и легкий, но все-таки грузовик: согласно действующим правилам, пикапам такого класса положено держаться в рамках грузового каркаса. А это значит, что ни на МКАДе, ни на скоростных многополосных магистралях тебе не положено занимать левый ряд. Иногда это бывает очень обидно. А стоит заехать на улицу с «лежачими полицейскими», как G7 тут же демонстрирует потаенную грузовую сторону своей натуры. Можно сколь угодно снижать скорость и переползать через препятствие буквально крадучись, но передняя подвеска пройдет «полицая» мягко и упруго, а задняя все равно даст такого пинка, что содрогнется и весь автомобиль, и все ваше существо до самого мозжечка.

То же самое, но в постоянном режиме, происходит и на бугристой грунтовке. Зато тут можно включить режим раздаточной коробки Auto и ехать абсолютно спокойно, без необходимости ловить машину на низинных участках, раскисших после прошедших дождей. Тут, правда, может расстроить самоблокирующийся, а точнее, саморазблокирующийся дифференциал типа Detroit Locker в заднем мосту, который имеет тенденцию непрогнозируемо разблокироваться при движении в условиях низкой тяги по скользкому покрытию. Зато он отлично работает в ситуациях диагонального вывешивания. Во всяком случае для того, чтобы переехать канаву или бугор по диагонали, не требуется ни игры с газом, ни напряжения. Просто удерживаешь руль и едешь. В более сложных ситуациях можно остановиться, перевести коробку в нейтраль, включить режим 4L (понижающая передача имеет вполне серьезное передаточное число 2,48), включить вторую пониженную и спокойно на среднем газу проползти через засаду.

А что еще?

Ну а теперь давайте посмотрим, что нам предлагает сегодняшний рынок пикапов. Да, на рынке хватает предложений утилитарных пикапов с механической коробкой. Тут и ульяновские пикапы, которые можно купить по цене от 2,07 до 2,32 миллиона рублей без учета скидок, и Sollers ST6 (в девичестве – JAC T6) за 2,4 миллиона, и Dongfeng DF6, который предлагают по цене 2,59-2,65 миллиона рублей. Sollers ST8 стоит дороже – от 2,97 до 3,09 миллиона. За Great Wall KingKong Poer в зависимости от комплектации придется выложить 3,3-3,5 миллиона рублей. Но если вы хотите получить не только внедорожные и грузовые возможности, но и определенный уровень комфорта, подразумевающий наличие автоматической трансмиссии, то цены оказываются еще выше: Dongfeng DF6 в такой конфигурации обойдется минимум в 2,95 миллиона, Great Wall Poer – в 3,88, Changan Hunter – в 3,74, JAC T9 – в 3,7 миллиона рублей. Про «серые» Mitsubishi L200 за 5-6 миллионов и Toyota Hilux за 6,5-9 лучше вообще промолчать. На этом фоне Foton Tunland G7 за 2,9 миллиона рублей без скидок выглядит весьма привлекательно, тем более что все прочее оснащение автомобиля соответствует кроссоверу средней ценовой категории.

Тем не менее остается вопрос: а кто видится в роли покупателя такого автомобиля? Вряд ли это будут жители мегаполисов, в которых действуют правила грузового каркаса. Точнее, Tunland G7 может заинтересовать их в качестве второго автомобиля, необходимого либо для профессиональной деятельности, либо для активного отдыха. Но вот жители небольших городков и владельцы коттеджей в пригородах вполне могут приобрести такой пикап даже в качестве единственной семейной машины – уровень комфорта вполне этому соответствует.